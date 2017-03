Koster dyrt: KMD's resultat falder med 29 procent i kølvandet på kæmpesager med vrede kunder

De store problem-sager koster KMD dyrt på bundlinien, viser selskabets helt friske årsregnskab. Der er dog alligevel positive elementer i udviklingen, lyder det fra selskabet.

KMD er i krise. Det viser selskabets helt dugfriske årsregnskab, der gør det tydeligt, at 2016 ikke blev noget godt år for KMD, der for tiden er part i et spektakulært opgør med en hel stribe af sine største kunder.Væksten i omsætningen er nærmest gået i stå med en vækst på blot 3,5 procent mod godt syv procent året før.Og selskabets driftsindtjening før afskrivninger - EBITDA - er faldet fra 933,6 millioner kroner i 2015 til nu 661,7 millioner kroner. Det svarer til et fald på mere end 29 procent.Efter indregningen af de finansielle poster lander KMD med et bragende underskud for året på 238 millioner kroner.KMD peger dog selv på, at væksten i omsætningen for selskabet er ‘tilfredsstillende' i det ‘eksisterende marked,' der er præget af en ‘betydelig og voksende' konkurrence.KMD er for tiden midt i en stor omstilling, som skal transformere selskabet fra dets fundament som egenrådig kommune-leverandør med monopol-status til almindelig kommerciel spiller i fri konkurrence med andre it-selskaber.Du kan læse mere om disse målsætninger i dette tidligere interview med KMD-direktør Eva Berneke:Omstillingen gør imidlertid ondt.I hvert fald er KMD for tiden involveret i store slagsmål med en hel stribe af selskabets vigtige hovedkunder, der tæller Skat, Coop, Region Syddanmark, ATP, FTF-A og en række kommuner.Skat har sagsøgt KMD med krav om tilbagebetaling af 700 millioner kroner, hovedkunderne i kommunerne er vrede og utilfredse og truer med at udelukke KMD fra kommende udbud, mens Region Syddanmark, ATP og a-kassen FTF-A har opsagt meget store kontrakter med selskabetHertil kommer, at KMD fornylig indgik forlig med meget vrede kommuner om den mangelfulde levering af de såkaldte støttesystemer.Alle disse sager koster mange millioner kroner, og det er noget, der kan mærkes i KMD.Selskabet har ganske vist blankt afvist erstatningskravene fra både Skat og ATP - der kræver 881 millioner kroner i erstatning - men har alligevel været nødt til at hensætte betydelige beløb til at dække de udgifter, der kan blive forbundet med disse store sager."Udviklingen i indtjeningen er påvirket negativt af ekstraordinært mange ressourcer til en mindre gruppe af store leverancer. Nettoresultatet er endvidere negativt påvirket af hensættelser, som afdækker udestående sager, herunder det forlig, KMD netop har indgået med Kombit," lyder det fra KMD.Mens de spektakulære sager fylder meget, er der også fremgang at spore på forskellige områder for KMD.Selskabet peger blandt andet på, at omsætningen i det vigtige erhvervssegment er steget med 33 procent. Det er en vigtig målestok for selskabet i det bestræbelser på at vinde indpas i erhvervslivet."Vi er tilfredse med det vækstspor, som KMD er på. Vi hæfter os særligt ved, at det er lykkedes os at løfte omsætning og indtjening i erhvervssegmentet. Omsætningsfordelingen mellem de forskellige markedssegmenter fortsætter den positive udvikling, hvor forretningssegmenterne støt nærmer sig en mere balanceret fordeling. Det sker ved hjælp at opkøb, men også via den samlede synergi, der opstår mellem vores opkøb og den eksisterende forretning," lyder det fra Eva Berneke i forbindelse med regnskabet.Du finder KMD's regnskab for 2016 her: