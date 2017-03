Her er verdens rigeste it-folk: Bill Gates er igen verdens rigeste person

Finansmediet Forbes er klar med den årlige liste med verdens rigeste mennesker. It-kendisserne topper listen.

Bill Gates ligger igen i år nummer et på listen over verdens rigeste mennesker.

Amazons Jeff Bezos kommer ind på en tredjeplads.

Microsoft-stifter Bill Gates topper - igen - den årlige opgørelse over verdens rigeste personer.Det er Forbes, der står bag listen, og finansmediet vurderer, at Bill Gates i dag er god for omkring 86 milliarder dollars, omkring 595 milliarder danske kroner.Bill Gates har ligget nummer et på listen i 18 af de 23 år, den er blevet udgivet, og selvom han bliver ved med at donere penge til velgørende formål, har 61-årige Bill Gates fortsat et komfortabelt forspring til nummer to på listen.Det er finansmanden Warren Buffett, der ifølge Forbes har værdier for omkring 523 milliarder kroner.Amazon-stifter og direktør, Jeff Bezos, kommer lige efter på tredjepladsen med en anslået formue på 503 milliarder kroner.Netop Jeff Bezos er nok værd at holde øje med som en kandidat til førstepladsen, da Amazon i disse år fortsætter med at udvikle sig som selskab og vokser på en række områder - med alt fra onlinehandet til droner og cloud-teknologi.Mark Zuckerberg fra Facebook ligger på femtepladsen, hvor han er vurderet til at være god for 387 milliarder kroner.På top 10-listen finder man fra it- og televerdenen også den mexicanske telemilliardær Carlos Slim Helu og Oracles Larry Ellison.Sidstnævnte har ifølge Forbes værdier for 361 milliarder kroner.Samlet kan it- og televerdenen levere fem af de 10 rigtigste personer i verden.Andre prominente it-personer på listen fra Forbes er Larry Page og Sergey Brin fra Google, der ligger på henholdsvis 12. og 13. pladsen.Steve Ballmer ligger på plads nummer 21, og Michael Dell ligger på en 38. plads.Højst placerede dansker på Forbes-listen er Kjeld Kirk Kristiansen fra Lego. Han menes at være god for omkring 146 milliarder danske kroner.Se hele Forbes' liste med de rigeste personer i verden her