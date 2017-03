Visma har købt to kæmpefirmaer med Mogens Elsberg som direktør på blot to år: "Jeg ved ikke, hvad det er med mig og Visma"

Interview: Bluegardens administrerende direktør Mogens Elsberg har for anden gang på blot to år solgt en virksomhed for et milliard-beløb til norske Visma.

Den tidligere GN Store Nord-CEO Mogens Elsberg har nu for anden gang på blot to år solgt en virksomhed til den norske Visma-koncern for et milliard-beløb.Først var han som administrerende direktør for E-conomic med til at sælge virksomheden for halvanden milliard kroner.Og nu har han været med til at sælge Bluegarden for et beløb, der ifølge Børsen lyder på knap en milliard kroner.Det sker mindre end halvandet år efter, at virksomheden blev opkøbt af en kapitalfond, og han blev indsat som administrerende direktør for Bluegarden."Jeg kan ikke kommentere på de tal, som du nævner. Men jeg kan sige, at det stod klart, da jeg kom til som direktør, at vi havde brug for at skabe organisk vækst og gøre virksomheden profitabel. På det tidspunkt havde man tabt omsætning gennem en årrække, og den udvikling skulle vendes.""Når regnskabstallene fra 2016 bliver offentliggjort senere på året, tror jeg, at det vil stå klart, at det er vi lykkedes ganske godt med.""Vi har fokuseret meget på kundernes behov, og vi har fokuseret på salgsprocesserne. Derudover har vi gjort meget ud af at simplificere forretningen ved at reducere antallet af værditilbud. ""Der er ingen tvivl om at den her virksomhed hele tiden har været i besiddelse af dybe komptencer. Vores medarbejdere var super-dygtige til løn og HR, men vi manglede at gøre virksomheden mere fokuseret på kundernes behov. ""Den opskrift har jeg ikke. Hvis jeg havde den, så ville jeg nok være en af de store management-guruer. Jeg tror, at opskriften varierer fra virksomhed til virksomhed.""Ja jeg ved heller ikke, hvad det er med mig og Visma," lyder det med et grin fra Mogens Elsberg."Det er naturligvis helt tilfældigt, men Bluegarden var et godt match for Visma, der fokuserer på software og cloud-løsninger. Men ellers er der ikke noget specielt forhold.""Det er klart, at vi allerede havde skabt et tillidsforhold i forbindelse med det første salg. Så den del var ligesom afklaret.""Nu skal vi i første omgang have lukket handlen helt. Hvad der skal ske bagefter har jeg endnu ikke taget stilling til. ""Det vil jeg lade kapitalfondene afgøre."