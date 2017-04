Vi har desperat brug for et par milliarder kroner, hvis vi for alvor skal blive konkurrencedygtige - lad os nu tage fat

Klumme: Manglende på it-specialister hægter Danmark af den digitale revolution. Og det er et problem, som kun kan løses af branchen i fællesskab.

Forskellige it-brancheforeninger, it-firmaer og politikere fortæller igen og igen, hvorledes manglen på dataloger og samarbejde med universitetets datalogiprofessorer hæmmer væksten i Denmark.Som konsekvens heraf bliver Danmark ifølge dem stille og roligt et uland, der bliver hægtet af den digitale revolution.Vi har så småt allerede affundet os med at betale 20 til 30 procent i "teknologiskat" til udlandet, når vi bruger AirBnb, indkøber i almindelighed med reklameindtægter til Facebook og Google, booker hotel og lignende.Og da vi står overfor at yderligere halvdelen af jobfunktionerne inden for de næste 20 år skal digitaliseres, skal vi nok bare betragte denne "teknologiskat" til Silicon Valley som værende den nye normal.Det er trist, da vi i Danmark på mange måder hører til blandt de bedste - det gælder ikke mindst i universitetsverdenen.Danske datalogiprofessorer og studerende er helt i top og giver i forskningsverden baghjul til resten verden inden for for eksempel algoritmik.Samtidig er danskerne generelt entreprenante og opfinder det ene produkt efter det andet, for eksempel Skype.Så kvaliteten af råmaterialet er helt i top.Flere har peget på, at en del af svaret på firmaernes nødråb om manglen på kvalificerede folk skal findes ved i modernisering af folkeskolen, så blandt andet datalogi kommer på skoleskemaet, således at de unge mennesker kan forstå og måske inspireres til at læse datalogi og ikke blot forbruge it.Andre har peget på, at datalogi fra politisk hold skala støttes mest muligt, så de knappe menneskelige ressourcer bruges bedst muligt. Og der er mange flere forslag.Et anden tilbagevende observation er, at vi skal gøre det samme som i USA.Men her tror jeg, at vi får svært ved at kopiere konceptet.I USA er samarbejdet med it-branchen og universitetsverden stærkt, da it-virksomhederne satser milliarder på universiteter i samarbejdet, og de understøtter desuden infrastruktur som bygninger med mere.Det betyder, at det er attraktivt at studere under moderne forhold, og at topforskere uden store forandringer kan veksle mellem industri og universitet.I Danmark har kun medicinalbranchen reelt størrelsen til at agere således, mens it-branchens virksomheder - på trods af deres succes - ikke har denne størrelse.Det er et generelt problem i Europa, måske med undtagelse af SAP, at it-firmaerne stadig er små målt op imod andre brancher.It-firmaerne er primus motor for væksten, måske med 50 procent eller mere, men der er tale om mange "små" firmaer og ikke som i USA hvor giganter som Google, Facebook, Microsoft hører hjemme.Jeg vil derfor gerne opfordre it-brancheforeningerne til at slå sig sammen og hjælpe til med for eksempel at skaffe et par milliarder til attraktive studieforhold herunder bygninger til de studerende - og et par milliarder mere til et fælles forskningscenter i big data.Det er med andre ord tid til at droppe den kortsigtede konkurrence om den lille andedam. Lad os i stedet gå efter, at erobre verden sammen.I den forbindelse er det dejligt, at en industrifond giver fire millioner til Coding Pirates. Tak for det!Coding Pirates er en organisation, der forsøger at lære danske skolebørn programmering. Organisationen har lange venteliste, da tilsyneladende ingen andre tager ansvar for at lære vores børn datalogi.Men fire millioner kroner er samlet set en komplet latterlig lille indsats fra industrien og politikerne til at løse problemet med de manglende dataloger.Så lad os komme i gang sammen nu.It-brancheforeninger og store firmaer som kan og vil bidrage med mange millioner til en fælles indsats.Lad os sætte et kick-off møde op og planlægge, hvorledes vi kommer i omdrejninger, før toget er kørt.