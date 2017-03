Tidligere TDC-direktør skifter til ærkerivalerne: Skal stå i spidsen for Telia og Telenors mobilnet

Opdateret: Tidligere TDC-CTO skifter til ærkerivalerne Telia og Telenor, hvor han skal stå i spidsen for deres fælles mobilnet.

Annonce:



Annonce:

Carsten Bryder, CTO i TDC, bliver ny administrerende direktør for Telia og Telenors fælles netværksselskab i Danmark.

Annonce:

Johnny Ekstrøm som direktør i TT.

Endnu en TDC-direktør har forladt selskabet.Carsten Bryder, der indtil for ganske nylig var CTO (teknisk direktør) i TDC, tiltræder nemlig 1. juni som administrerende direktør i Telias og Telenors fælles netværksselskab, TT-netværket."Med jobbet som CEO i TT-netværket får Carsten Bryder nu ansvaret for at drive, udvikle og fremtidssikre Danmarks største og mest benyttede mobilnetværk," skriver Telia og Telenor i en fælles pressemeddelelse.Carsten Bryder stoppede i TDC Group ved udgangen af december 2016, oplyser TDC til Computerworld.Og nu kan Carsten Bryder altså meddele, hvad karrieren fremover skal byde på:"Jeg glæder mig til at arbejde med fremtidens mobilnetværk, hvor især tre fokusområder vil blive prioriteret; udbygning af netværkets kapacitet, kvalitetsløft af kundeoplevelsen for den enkelte mobilbruger og introduktionen af nye teknologier," siger han om skiftet til Telia/Telenor.Så sent som i sidste måned fratrådte en anden central TDC-topchef sin stilling.Koncerndirektør og COO i TDC, Peter Trier Schleidt, forlod nemlig TDC med omgående virkning. Læs mere om det her Og TDC har altså mistet endnu en af topcheferne fra den tekniske del af koncernen. Telia og Telenor skriver om valget af Carsten Bryder som administrerende direktør:"Det er både en erfaren telemand og erfaren leder, der kommer til at stå i spidsen for TT-netværket.""Carsten Bryder har næsten 20 års erfaring fra forskellige telebranchen heraf cirka 16 år som leder," lyder det om Carsten Bryder, der erstatterCarsten Bryder, der har haft forskellige direktørstillinger i TDC siden 2005, var fra 1998 til 2004 ansat i Sonofon/Telenor, så det er ikke helt ukendt land, han nu igen skal betræde.Samtidig er der lagt op til en endnu hårdere krig på netværkssiden mellem TDC og Telia/Telenor.Telia og Telenors fælles netværk i Danmark har over 4.000 antennepositioner.Netværket har over 3,5 millioner mobilbrugere. Telia og Telenor ejer hver 50 procent af TT-netværket.