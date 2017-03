Visma klar til endnu flere danske opkøb efter køb af Bluegarden: "Vi har kig på andre selskaber og har store midler til rådighed"

"Vi har kig på andre selskaber, og vi har fortsat midler til rådighed," siger Mads Rebsdorf, der er direktør for Visma E-conomic til Computerworld.

Den norske koncern Visma stopper ikke sit opkøbstogt i den danske it-branche med opkøbet af Bluegarden."Vi har kig på andre selskaber, og vi har fortsat midler til rådighed," siger Mads Rebsdorf, der er direktør for Visma E-conomic til Computerworld.Bluegarden er udset til at styrke Vismas profil på HR- og lønområdet, der ifølge Mads Rebsdrof er et område, hvor Visma har ambitioner om at blive en ledende leverandør.Han forklarer, at Visma i øjeblikket for tiden er i dialog med en række andre potentielle opkøbsemner, der kan styrke koncernens samlede produktportefølje på andre områder.Mads Rebsdorf kan derfor heller ikke udelukke, at der allerede i år vil komme flere opkøb fra Visma."Vi har en pipeline med interessante selskaber, og vi slår til, når timingen er rigtig. Om det bliver i 2017 eller først i 2018 kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt," siger han.Visma betegner sig selv som værende Nordens førende leverandør af økonomisystemer.Koncernen har i dag 5.500 ansatte og havde i 2016 en omsætning på mere end 6,3 milliarder danske kroner.Mads Rebsdorf vil ikke afsløre, hvad Visma har måtte punge ud med for danske Bluegarden, der har omkring 550 ansatte.Men dagbladet Børsen vurderer, at salgsprisen lyder på "lidt mere end en milliard danske kroner".I 2015 betalte koncernen således 1,5 milliarder danske kroner for det danske regnskabsprogram E-conomic, og sidste bød koncernen 1,1 milliarder kroner for den svenske ERP-virksomhed Fortnox.Derudover købte Visma i efteråret den danske it-iværksætter Martin Thorborgs regnskabsprogram Dinero, for en pris, der ifølge dagbladet Børsen lød på 148,3 millioner norske kroner.Sidste år opkøbte Visma ligeledes det danske it-konsulenthus Mind4IT.Vismas opkøb af Bluegarden mangler dog fortsat at blive godkendt af de danske konkurrencemyndigheder.