Stort millionunderskud i EG: Omsætning og driftsresultat vokser fortsat - men bundlinjen går helt i rødt

Mikkel Bardram er ny adm. direktør i EG.

Billeder: Kim Stensdal

EG gennemgik i 2016 store omvæltninger og fik blandt andet en ny administrerende direktør i Mikkel Bardram. Mens selskabets omsætning voksede, endte det alligevel med et stort millionunderskud.

Det kom som lidt overraskelse, da EG i oktober meddelte, at Leif Vestergaard efter 12 år i CEO-rollen blev skiftet ud med en ny administrerende direktør, Mikkel Bardram.Forklaringen fra bestyrelsens side var blandt andet, at EG skulle føres ind i "næste udviklingsfase", og at "udviklingen skulle accelereres." Læs mere om det her Og EG, der i flere år har haft masser af vækst, fik i det hele taget et mere turbulent 2016.Selskabet kom nemlig ud med et underskud på 232,7 millioner kroner, fremgår det af årsregnskabet.Mikkel Bardram har ellers forklaret til Computerworld , at der er mange muligheder for at sikre mere vækst i EG:"Min rolle er at få lagt en ny, strategisk plan for virksomheden og at sørge for at samle virksomheden omkring den. Vi skal fortsætte med at vokse - men måske mere på den organiske side," forklarede Mikkel Bardram i et stort interview før nytår."EG har nu fået en størrelse, hvor der er kompetencer på rigtig mange områder. Både inden for forskellige produktområder og inden for forskellige kundesegmenter. Den næste rejse handler om at få de ting til at spille sammen."Det hører da også med til historien om det markante underskud i 2016, at EG blandt andet foretog afskrivninger for 364 millioner kroner, og at selskabet i det hele taget benyttede året til at omstille sig til nye satsninger i de kommende år.Den 40-årige EG-direktør, der kom til EG fra en stilling som administrerende direktør i Satair Group, må dog i første omgang leve med et millionunderskud i årsregnskabet for 2016.Omsætningen stiger dog fortsat i EG til nu over to milliarder danske kroner (vækst på 11 procent), mens også EBITDA vokser til nu 257,8 millioner kroner (24 procent).I 2015 lå omsætningen på 1,8 milliarder, mens EBITDA landede på 207 millioner. I 2015 fik EG-koncernen et overskud på 46,4 millioner danske kroner.EG er en af de store danske it-koncerner, der er vokset mest i de senere år.Det begyndte i Herning i 1977, og i dag har EG omkring 2.000 medarbejdere fordelt på 27 kontorer i Danmark, Norge og Sverige."Det ligger der en rigtig stor værdiforøgelse i at sikre, at vores kunder bliver tilbudt alt, hvad vi har i vores portefølje af produkter," har Mikkel Bardram forklaret om arbejdet med at sikre mere vækst i EG."Hvis man ser på, hvor kunderne står lige nu, så handler det netop om, at der er alle mulige nye muligheder, de kan teste af i markedet og nye muligheder for innovation.""Fordi vi sidder på deres forretningskritiske applikationer, står EG rigtig fint i forhold til det - EG skal også tage ansvar for de ting, der ligger udenom ERP.""EG har netop købt nok serviceydelser og kompetencer op til at kunne levere hele den palet, men har måske ikke formået at få det fulde potentiale ud af det," lød det før nytår i et længere interview med Mikkel Bardram.EG forventer, at væksten vil fortsætte i de kommende år. I årsregnskabet for 2016 skriver EG:"EG har i 2016 fortsat sin udvikling og taget en række skridt, som gør os klar til acceleration af væksten fremover. Selskabets investeringer i softwareprodukter har ligget på et historisk højt niveau i 2016, hvilket vil styrke markedspositionen i 2017.""Vi har bl.a. investeret i at styrke EG's tilbud til kunder i forsyningsindustrien, til praktiserende læger og til kommuner og regioner (fx med elektroniske omsorgsjournaler) samt vores brancheløsninger på Microsoft Dynamics 365-platformen.""Strategien om levering af komplette digitale produkter og serviceydelser til klart definerede industrier i det private erhvervsliv og fagdomæner i det offentlige er blevet styrket, og selskabet står stærkt ved indgangen til 2017, selvom 2016 også har budt på udfordringer."