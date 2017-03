Apple rydder op i sit tablet-sortiment: Sænker prisen på denne iPad

It-sikkerheden er en åbenlys bekymring, når det gælder cloud-løsninger. Problemstillingen bliver ikke mindre med den nye EU-persondataforordning, der træder i kraft i begyndelsen af 2018. Den kræver, at man har fuldstændigt styr på alle sine data - uanset om de ligger hjemme eller hos en leverandør. Få indsigt i mulighederne for at skabe gennemsigtighed og overblik, få kontrol over dine cloud-data og sikre dine cloud-data bedste muligt.