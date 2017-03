Hackerne kaster sig over de fire største browsere: Her er den mest usikre browser

I en hackerdyst mellem Chrome, Firefox, Safari og Edge Chrome blev en af browserne lagt ned fem gange, mens hackerne ikke kunne få hul på en af de andre browsere i konkurrencen.

I tre dage har deltagerne på hacker-konferencen Pwn2Own hakket løs på de tre største browsere, Googles Chrome, Mozillas Firefox og Microsofts Edge, og de var ikke alle lige stabile.Igen i år blev Microsofts Edge-browser hacket, og det skete blandt andet via dens ChakraCore, som er en Javascript engine.Senere fik samme hacker-hold hul igennem til en logisk fejl i Edge-browserens sandbox-funktion, som er bygget efter selvsamme funktionalitet fra Chrome.At Edge ikke kan leve op til sit forbillede, blev bevist godt og grundigt på Pwn2Own-konferencen, hvor Edge blev hacket fem gange, hvilket blandt andet inkluderede et angreb ved hjælp af svagheder i Windows-styresystemet og VMwares Workstation.Det skriver Tom's Hardware Mens Microsoft-folkene bag Edge altså måtte lide den tort at se deres browser besejret fem gange, blev Edge ovenpå konferencen kåret som "vinder".Apples Safari-browser blev på konferencen hacket tre gange med yderligere et halvgennemført forsøg, mens Firefox blev lagt ned to gange.Tilbage som "taber" på hackerkonferencen står Chrome, der kun blev forsøgt hacket én gang, og her modstod Google-browseren forsøget.Dette er måske lidt pudsigt, eftersom Chrome ved sin premiere tilbage i 2008 blev betegnet som ekstrem usikker, hvilket du kan læse mere om her: Flere lande advarer nu mod Google Chrome Dengang sad Microsoft tungt og solidt på browsermarkedet med sin Internet Explorer-netlæser, der var indbygget i Windows, hvilket EU siden fik ændret på ved at tvinge Microsoft til at stille et frit browservalg til rådighed for sine brugere.I dag er der byttet godt og grundigt om på magtfordelingen.Ifølge statistiksitet Statcounter tegner Chrome sig for lige over halvdelen af alle webbesøg, mens Safari-browseren er verdens andenstørste med en brugerandel på 14 procent.Microsofts Edge-browser bliver overgået af stort set alle andre browsere lige fra Ali Babas UC Browser, Firefox, Opera, Samsungs Internet-browser og sågar sin egen Internet Explorer.I dag har Edge-browseren en brugerandel på 1,77 procent, mens Internet Explorer-brugen er på 4,37 procent, hvilket samlet giver Microsoft en samlet brugerandel på 6,14 procent.Da Chrome blev introduceret i efteråret 2008, sad Microsoft-browserne Internet Explorer 6 og 7 med en brugerandel på over 72 procent af alle netsøgninger.