NemID får nyt navn: Nu skal løsningen hedde 'MitID'

Login-løsningen til banker og offentlige hjemmesider NemID skifter navn. Navneskiftet kommer samtidig med, at Digitaliseringsstyrelsen snart åbner for, at andre it-selskaber end den nuværende NemID-leverandør Nets kan bygge fremtidens NemID-løsning.

Sådan ser logoet ud for det kommende MitID

Danskernes tvungne login til offentlige og bankløsninger, NemID, skifter navn.Det nye navn for danskernes digitale nøgle bliver MitID, forklarer Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside."Navnet MitID er ikke bare et nyt navn, men varsler en klar forbedring af det nuværende NemID. De 4,7 millioner brugere er faktisk meget tilfredse. Alligevel kræver den teknologiske udvikling, at vi sætter os nye mål," forklarer styrelsens direktør Lars Frelle-Petersen på hjemmesiden."Vi skal sikre brugerne en mere brugervenlig og mobil løsning og en løsning, som er mere fleksibel end i dag. Det arbejde er godt i gang og har nu også fået et navn," fortsætter Lars Frelle-Petersen.Du kan se en informationsvideo om MitID på styrelsens hjemmeside her Det nye navn for NemID, MitID, kommer samtidigt med, at Digitaliseringsstyrelsen oplyser om , at den nuværende kontrakt med leverandøren Nets synger på sidste vers.Nets har dog mulighed for en kontraktforlængelse på et år fra slutningen af 2017, hvorefter det vil være åbent spil om, hvem der fremover skal levere login-løsningen til 4,7 millioner danskere og hundredtusindvis af virksomheder."Det er en naturlig anledning til at overveje, hvordan den næste generation af NemID, MitID, skal se ud," forklarer Digitaliseringsstyrelsen på sit site, hvor rammerne for den næste generation af MitID bliver præsenteret.Mens sikkerhed og brugervenlighed skal gå hånd i hånd fremover, sigter Digitaliseringsstyrelsen også på, at teknologiske landevindinger fremover skal benyttes for at gøre login-løsningen så smart som mulig til både offentlige og private tjenester."Der gennemføres derfor en række analyser, vurderinger og prioriteringer som led i forberedelsen af udbuddet af næste generation NemID," lyder det fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.