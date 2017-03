Google: Sådan bliver næste version af Android

Den første udvikler-version af den næste store Android-opdatering har set dagens lys, og der er fokus på forbedrede notifikationer og bedre batterilevetid

Det nye logo for Android O.

Muligheden for at tilpasse mængden af notifikationer fra apps er en kærkommen funktion. Foto: Google.

Den samme app vi automatisk kunne få tilpasset sine ikoner alt efter, om et givent tema har rundt ikoner, ovale ikoner eller noget helt tredje. Gif: Google.

For andet år i streg har Google frigivet en udvikler-version af den næste Android-version tidligt, så udviklere kan få fingre i systemet lang tid før lanceringen.En egentlig præsentation af Android O - samt Android O's fulde dessert-inspirerede navn - får vi først til Googles I/O konference til sommer, og den nye Android-version udkommer først til forbrugerne til efteråret.Udvikler-versionen afslører dog en lang række forbedringer og småfunktioner, der peger mod større temaer, som måske bliver en del af Android O.Hvis du er udvikler, kan du dog allerede hente den nye version i dag og installere den på din smartphone, såfremt det er en af Google egne Nexus- eller Pixel-telefoner eller tablets.I Android O bliver der igen sat fokus på batterilevetid samt de funktioner, som apps har tilladelse til at udføre i baggrunden, når du ikke har dem åbne.I Android O vil Android således i højere grad begrænse apps fra at arbejde i baggrunden, hvilket kan have en effekt på apps, der selv i minimeret form dræner batteriet for kræfter.Apples iOS har allerede i dag en streng håndtering af, hvad apps kan gøre i baggrunden, og det virker til at være et lignende designvalg, som Google vælger med Android O.Det burde have en effekt på batteriet, om end det endnu er umuligt at vide, hvor meget og hvorledes.Google har tidligere haft fokus på netop Android og Android-apps strømforbrug i sine store opdateringer, og software-opdateringer er en af de største kilder til bedre batterilevetid.De tidligere opdateringer havde en positiv effekt på batterilevetiden, og man kan håbe på, at det vil gentage sig med Android 8.0.Ved næsten hver eneste version af Android har notifikationssystemet fået en større eller mindre overhaling, og Google springer heller ikke overhalingen over i Android O.Blandt andet vil apps få grupperet sine notifikationer i forskellige kategorier, så du formodentligt vil kunne få mere kontrol over, hvilke typer notifikationer du ønsker at se direkte fra Androids indstillinger.De fleste apps tillader allerede, at du selv kan vælge, hvilke typer notifikationer du modtager, men bliver det sat i system fra Googles side, får du som forbruger lettere ved selv at styre mængden af forstyrrelser i løbet af en dag.Google skriver også, at du vil kunne "snooze" notifikationer, så de kommer op på et senere tidspunkt. Smart hvis du vil mindes om en modtaget mail efter et møde.Google sætter også fokus på lydkvaliteten i Android-systemet med bedre support til high end-bluetooth-headset samt diverse codecs, heriblandt Sonys LDAC.Derudover får udviklerne også mulighed for at udvikle tilpasselige ikoner, som automatisk tilpasser sig et givent hjemmeskærmstema.Temaer, ikoner og andre tilpasningsmuligheder har altid været en stor del af Android, men kræver en del nørderi at sætte op. Det kan være, at de nye tilpasselige ikoner er en del af en større plan om bedre tema-integrering i Android.Android O får også en indbygget billede-i-billede-funktion, så du kan afspille en video i et særskilt vindue, imens du surfer rundt på nettet. En funktion som blandt andet Samsung-telefoner har haft i flere år.Android O får også en lang række udvikler-orienterede funktioner som eksempelvis muligheden for bedre support af flere farver, så apps bedre kan drage nytte af flagskibstelefonernes flotte og skarpe skærme.Du kan selv læse hele listen af funktioner her.