Grundfos opretter ny topstilling - her er selskabets nye 'head of digital transformation'

Grundfos investerer i udviklingen af digitale tilbud og services inden for energieffektive pumpesystemer.

Pumpegiganten Grundfos i stor oprustning med it og digitalisering. Seneste tiltag er en ny topstilling i koncernen, hvor der netop er ansat en 'head of digital transformation.'

Fredrik Östbye er ansat som head of digital transformation i Grundfos.

Digital transformation har været et nøgletema i dansk erhvervsliv i de senere år.Nu tager en af de største danske koncerner, Grundfos, et stort skridt mod at udnytte mulighederne med digitalisering endnu bedre.Grundfos har nemlig oprettet en ny topstilling - og kan meddele, at man har ansat en 'head of digital transformation.'Det er den 44-årige svensker Fredrik Östbye, der får ansvaret for den digitale transformation i Grundfos.Hans konkrete titel bliver group vice president og head of digital transformation, så der er tale om en stilling med en vis tyngde i Grundfos.Grundfos oplyser til Computerworld, at det er en helt nyoprettet stilling med ansættelsen af en head of digital transformation.Det betyder også, at CIO'en i Grundfos fortsat hedder Jens Hartmann.Han må da også formodes at mestre sit CIO-job, da han efterhånden har haft stillingen som CIO i i Grundfos i en årrække - og i øvrigt for nogle år siden blev kåret som Årets CIO i Danmark.Læs mere om det her Dermed står det også klart, at den nye head of digital transformation i Grundfos får en anden rolle end CIO'en.Fredrik Östbye kommer til Grundfos fra en stilling som vice president i Telenor Group, hvor han har haft ansvaret for internet of things - et af de nye forretningsområder, Grundfos satser stort på.Fredrik Östbye er også tidligere administrerende direktør i virksomheden WaterVision."I sin nye position vil Fredrik Östbye arbejde tæt sammen med topledelsen i Grundfos Group og virksomhedens digitale taskforce for at videreudvikle digitaliseringen til at nå virksomhedens strategiske mål," lyder det fra Grundfos.Det indebærer ifølge virksomhedens hjemmeside blandt andet at opbygge partnerskaber med andre virksomheder og at drive og underrsøtte bestemte digitale projekter.Fredrik Östbye kommer til at rapportere direkte til Mads Nipper, der er administrerende direktør i Grundfos."Digitaliseringen ændrer spillereglerne i de fleste industrier i øjeblikket og skaber nye muligheder, der tidligere ikke eksisterede, ligesom det normale bliver disrupted," udtaler Fredrik Östbye."Som en digital ekspert med en passion for bæredygtighed, er jeg begejstret for at få rollen med at orkestrere den digitale transformation i Grundfos med en klar mission om at udnytte disse muligheder."Fredrik Östbye begynder i det nye job den 1. maj.Grundfos-koncernen havde i 2016 en omsætning på 24,7 milliarder danske kroner og et resultat før skat og renter (EBIT) på 2,2 milliarder danske kroner."Gennem 2016 har vi øget investeringerne inden for eksempelvis serviceforretningen, innovative energieffektive pumpesystemer og udviklingen af digitale tilbud," lyder det i forbindelse med det netop offentliggjorte årsregnskab fra Grundfos."Da disse områder er blandt hjørnestenene i vores 2020 strategi, er det en udvikling, vi vil fortsætte i 2017 og de kommende år," oplyses det videre.