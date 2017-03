Microsoft bygger specialdesignet kinesiske Windows 10 med ekstra sikkerhed

Microsoft er klar til det kinesiske marked med en specieludviklet version af Windows 10, der skal sikre, at kineserne ikke bliver overvåget af amerikanske spioner.

Annonce:



Annonce:

It-selskabet Microsoft har set sig så sultent på det kinesiske marked, at den amerikanske software-virksomhed har bygget en specieludgave af sit Windows 10-operativsystem til kineserne.Kina-udgaven af Windows 10 bliver bygget med hjælp fra det kinesiske, statsejede it-selskab China Electronics Technology Group.Samtidig bliver der bygget ekstra sikkerhedsfunktioner ind i Windows 10, da den kinesiske regering har amerikanske it-selskaber under mistanke for at indbygge overvågningsmekanismer ind i deres produkter.Således skal udenlandske software-leverandører efter Edward Snowdens afsløringer af heftig NSA-overvågning være rede til at give de kinesiske myndigheder adgang til kildekoden.Dette slipper Microsoft dog for via sit samarbejde med China Electronics Technology Group.Det skriver The Register Microsoft-boss for Kina, Alain Crozier, har bekræftet, at it-giganten er i fuld sving med at bygge sin kinesiske udgave af Windows 10."Vi har allerede udviklet den første version af Windows 10 med ekstra sikkerhed til brug af offentlige myndigheder. Systemet er blevet testet af de store virksomheds-kunder," forklarer Microsofts direktør for Kina til China Daily Han forklarer til den kinesiske avis ejet af landets kommunistiske parti, at Microsoft har arbejdet stenhårdt på at få gjort Windows 10 i Kina gjort både sikkert og kontrollerbart.Hvad præcis, Microsoft har lagt ind i af sikkerhedsfunktioner i den specieludviklede kinesiske version af Windows 10, melder historien desværre ikke noget om.Men med grønt lys fra den mørkerøde kinesiske regering skulle Microsoft-systemet være klar til offentlige myndigheder med millionvis af brugere i Kina samt de omkring 150.000 statsejede virksomheder i verdens mest folkerige land.Analyseselskabet iDC forventer, at Microsoft kan regne med en vækst på godt to procent år for år, når Windows 10 er rullet ind i Kina.Der kan dog forventes en vis konkurrence fra den kinesiske stats egen Linux-distribution ved navn Ubuntu Kylin.