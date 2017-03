Selvkørende busser snart en realitet i Danmark: Til sommer kan du støde på selvkørende busser i dansk kommune

Når regeringens lovforslag om selvkørende biler træder i kraft til sommer, bliver de første selvkørende busser sendt ud på vejene i Himmerland. Du skal dog være tålmodig - for de kommer til at køre langsomt.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

"Den kollektive trafik som vi kender den i dag fungerer ganske enkelt ikke. Det skyldes, at den stadigvæk er baseret på en middelalderlig model."





Det er en letvægts-bus af denne type, som Vesthimmerlands Kommune sender på gaden til sommer.

Annonce:

"Denne type samfund, der består af mange små byer, har et meget stort transportbehov, men det er kun en meget begrænset del af folks transport, der i dag bliver løftet af den offentlige transport."

"Jeg er ikke sikker på, at teknologien endnu egner sig specielt godt til meget tætbefolkede bykerner, hvor der er meget kort afstand mellem stoppestederne, men de store bykerner udgør også kun en meget begrænset del af Danmark. Den case, som vi arbejder på her, vil kunne anvendes i størstedelen af Danmark - i mindre byer såvel som i forstæder," siger han.



Himmerland er perfekt til selvkørende busser

Gratis konference - tilmeld dig her Du kan møde Henrik Schärfe til Computerworld Summit 2017.



Konferencen finder sted den 4. april på hotel SAS Radisson Blu på Amager i København. Du kan se hele programmet for dagen her.



Med 500 deltagere kommer der sandsynligvis nogle, du kender - og du har samtidig mulighed for at få adgang til 499 andre it-professionelles netværk og erfaringer.



Læs mere om Computerworld Summit og hvordan du får meldt dig gratis til her.

I starten af juli begynder de første selvkørende busser at rulle på de nordjyske gader og stræder.For allerede sidste sommer bebudede Vesthimmerlands Kommune i Nordjylland, at man i løbet af året ville sende selvkørende busser på gaden.Den nordjyske transport-revolution har dog ladet vente på sig.Men Henrik Schärfer, der står i spidsen for projektet og er direktør for teknologi-fonden Autonomous, oplyser til Computerworld, at den nordjyske kommune i øjeblikket blot afventer vedtagelsen af et lovforslag, der tillader forsøg med selvkørende biler og busser."Lovforslaget er i behandling nu, og det ventes at træde i kraft den 1. juli, og vi planlægger at gå i gang umiddelbart efter. Så busserne kommer til at køre fra starten af juli," siger han.Som Computerworld tidligere har beskrevet, bliver der tale om selvkørende elektriske busser af mærket Olli, og de bliver leveret af det amerikanske selskab Local Motor.På Local Motors hjemmeside beskrives det, at de små Olli-busser leveres med et såkaldt fleed-management-system, der gør det let for kommunen at administrere flåden af busser.Samtidig bliver det også muligt for passagerne at installere en app, der gør, at de let kan tilkalde en bus, når de har brug for transport.For stedet for at køre via faste ruter, som vi kender det i dag, er det ifølge Henrik Schärfer planen, at de selvkørende busser skal køre via dynamiske ruter, der hele tiden kortlægges efter, hvor der aktuelt er passagerer, som ønsker at blive samlet op."Det er en helt ny måde at tænke mobilitet på. Den kollektive trafik, som vi kender den i dag, fungerer ganske enkelt ikke. Det skyldes, at den stadigvæk er baseret på en middelalderlig model, der består af faste stoppesteder og tabeller med afgangstider," fortæller Henrik Schärfe.De vesthimmerlandske buspassagerer skal dog i første omgang berede sig på, at en tur med de selvkørende busser vil stille visse krav til deres tålmodighed.For i første omgang vil busserne snegle sig afsted i et yderst adstadigt tempo."I starten kommer de til at køre mellem 10 og 20 kilometer i timen. Det er lige præcis nok til, at vi har et "proof of concept", men det er stadigvæk uacceptabelt langsomt. Det er jeg naturligvis lidt forbitret over, fordi de skal selvfølgelig op i fart. Ellers giver det ikke mening," siger han og uddyber:"Jeg kender ikke den præcise årsag, men jeg tror, at det skyldes, at der er nogle forsikringsmæssige spørgsmål, der skal afklares først. Det skyldes ikke teknologiske udfordringer."Ifølge Henrik Schärfer er der interesse for projektet i flere andre unavngivne danske kommuner.Men han vurderer også, at de selvkørende busser i første omgang formodentligt egner sig bedste til egne af Danmark, hvor befolkningstætheden ikke er alt for høj.Der bor 37.000 personer i Vesthimmerlands Kommune, og kommunens to største by er Aars og Løgstør, der har henholdsvis 8.000 og 4.100 indbyggere.Kommunens store afstande og lave befolkningstæthed betyder ifølge Henrik Schärfe, at det er et noget nær perfekt sted at teste selvkørende busser"Denne type samfund, der består af mange små byer, har et meget stort transportbehov, men det er kun en meget begrænset del af folks transport, der i dag bliver løftet af den offentlige transport. Det er mindre end 10 procent, og det skyldes, at det her på egnen slet ikke er rentabelt at drive offentlig transport," siger han.I stedet trives privatbilismen, og det sætter ifølge Henrik Schärfer også sit præg på kommunens budgetter, hvor det i dag er over to procent af kommunens driftsbudget, der bruges på biltransport af de offentlige ansatte.I starten skal busserne bruges til at fragte de offentligt ansatte i den tyndt-befolkede kommune, der ofte har brug for at blive transporteret fra den ene ende af kommunen til den anden.Men det er planen, at busserne så hurtigt som muligt også skal gøres tilgængelige for kommunens borgere.