Købsguide: Fem ting du skal vide før du køber AMD's nye Ryzen-processorer

Intel som enehersker i processorland kan meget vel være ovre med AMD's nye Ryzen-processorer, men inden du løber ud og investerer den førstefødtes børneopsparing i nye AMD-chips, bør du læse denne købsguide.

Ryzen-processorerne benytter en anden sokkel end tidligere. Det betyder, at du skal ud og købe dig et nyt bundkort, men samtidig får du også adgang til lækre nye funktioner som USB 3.1 (2.gen).

Ryzen 7.

Rise of the Tomb Raider, hvor alle grafiske indstillinger er skruet i bund. AMD sakker bagud.

Rise of the Tomb Raider med grafikken i top ved 1.920 x 1.080 pixels.

Efter næsten et årti med middelmådige processorlanceringer fra AMD er det amerikanske selskab endelig klar med nyt silicium til både entusiaster og gamere i form af Ryzen 7 og til almindelige brugere i form af de netop offentliggjorte Ryzen 5.Og du bør som minimum overveje AMD hvis du står over for en opgradering af dit hjemme-setup, gamer-rig eller din workstation på kontoret.AMD's Ryzen-processorer har allerede vist sig i visse applikationer at være bedre end Intels tilsvarende processorer. Til gengæld er den markant billigere end Intels produkter.For at lette beslutningen om, hvorvidt du skal vælge processoren fra Intel eller AMD, har vi samlet en lille liste over informationer, som du bør kende. Vi vil også meget gerne høre, hvad du selv tænker om AMD's nye Ryzen-chips, så smid en kommentar i bunden af artiklen.AMD's nye Ryzen-processorer bygger på selskabets nye 14 nm (nanometer) arkitektur kaldet Zen, hvilket er et gigantisk skridt over AMD's tidligere processorer, der var bygget på 32- og 28 nm-arkitektur.Hver eneste kerne i chipsættet kan ifølge AMD håndtere instruktioner godt 50 procent hurtigere end tidligere processorer.Det er ikke alene interessant at se en kraftfuld processor, men Ryzen er mest imponerende på grund af sin pris. AMD's nye topprocessorer, Ryzen 7, viser sig at være mere kraftfulde end Intels tilsvarende otte-kernede, 16-trådede processorer - men til under den halve pris.Den nye Zen-arkitektur byder dog på mere end blot rå regnekraft. Advanced SenseMi er navnet på en samling funktioner, der indebærer integreret "kunstig intelligens," der automatisk overvåger applikationers brug af kernerne og optimerer forløbet eller "Precision Boost," der justerer processorens clock-hastighed i realtid med en forskel på 25MHz.Vigtigst er dog, at AMD nu udnytter SMT - simultant multi-threadning på alle sine Ryzen-processorer og ikke kun top-produkterne, som Intel gør med sin SMT kaldet Hyper-threading.Ligeledes kan overclocke alle Ryzen-processorer, men dem med et X-efter versionsnummeret kan overclockes i højere grad.De nye Ryzen-processorer benytter AMD's nye socket kaldet AM4.Ryzen-motherboards trækker endelig AMD ind i den moderne tid med support for 10gbps USB 3.1 (2.gen)-porte, NVMe, M.2 SSD'er og lignende. Alt det som Intel-brugere har haft i flere år.Med kravet til AM4-socket kan du altså ikke kun gå ud og købe en ny Ryzen 7-processor, uanset om du kommer fra Intel eller ældre AMD-chips.Med et nyt motherboard er der også brug for nye RAM-stænger. AM4-bundkort udnytter DDR4-hukommelse, hvilket er godt på grund af hurtigere og strømbesparende hukommelse, men skidt på grund af den høje pris på DDR4-stænger.Kommer du fra en ældre AMD-computer, har du også brug for en ny køler, med mindre du køber en sammen med processoren.De gamle AM3-kølere passer ikke til de nye AM4-boards, med mindre bundkortet specifikt kan klare både de gamle og nye som eksempelvis bundkortet Asus Crosshair VI Hero.Der er flere danske leverandører, som tilbyder samlede pakker med både bundkort, processor og DDR4-RAM, for at lette indkøbet. Vær dog opmærksom på, at der ser ud til at være mangel på AM4-bundkort i øjeblikket.Et andet krav til de nye Ryzen-processorer er, at du ikke kan bruge Windows 7 eller 8.1, men kun Windows 10.Reelt set kan du godt installere Windows 7 eller 8.1, men Microsoft har stoppet al support af Windows 10 på både AMD's Ryzen 7 og Intels Sky Lake- og Kaby Lake-processorer, så du vil køre på et usikkert system.Det er et krav fra Microsoft side, hvilket formodentligt sker for at presse flere til at benytte Windows 10 fremfor 7 eller 8.1. Særligt gamere har vist sig at være stædige og ønsker ikke at opgradere til Windows 10.Du har selvfølgelig også muligheden for at installere Linux.AMD lancerer tre serier af Ryzen-processorer, hvoraf to allerede er blevet præsenteret.Ryzen 7 er top-processorerne, der sidestilles med Intels Core i7-processorer. Ryzen 7 er allerede blevet sat til salg - også i danske butikker - og findes i tre modeller:Ryzen 7 1700, 8-kerner/16-tråde, 3,0/3,7 Ghz: 2.950 kroner.Ryzen 7 1700X, 8-kerner/16-tråde, 3,4/3,8 Ghz: 3.350 kroner.Ryzen 7 1800X, 8-kerner/16-tråde, 3,6/4.0 Ghz: 4.350 kroner.Sammenligner du Ryzen 7 1800X med Intels bedste 8-kernede processor, Core i7 6900K, er 1800K bedre i flere applikationer, men til over den halve pris. Læs hele vores anmeldelse af Ryzen 7-serien her:Ryzen 5 er AMD's pendant til Intels Core i5, som kommer i salg fra d. 11 april.Her er endnu ingen danske priser for Ryzen 5 eller uafhængige tests, men du kan læse mere om de amerikanske priser her: AMD lancerer næste omgang Ryzen-processorer: Det kommer Ryzen 5 til at koste Ryzen 3 bliver AMD's budget-processorer rettet mod Intels Core i3-processorer og forventes at udkomme i løbet af den anden halvdel af 2017.De første tests af Ryzen 7-processorerne faldt ud til AMD's fordel med flotte resultater i benchmarks som Cinebench og programmer som Handbreak og Premiere Pro.Blandt andet gav Ryzen 7 1800X et bedre resultat i Cinebench end den 4.000 kroner dyrere Intel i7-6900K-processor, og måske endnu mere imponerende var den 5.000 kroner billigere Ryzen 7 1700 kun en smule efter.Omvendt faldt Ryzen-processorerne underligt udenfor, når der blev testet med diverse spil. Ryzen-processorerne sakkede bagud sammenlignet med Intels, når man skruede ned for alle de grafiske indstillinger og kun lod processoren klare arbejdet i spil som Rise of the Tomb Raider.Forskellen var dog ikke-eksisterende, når der blev tilføjet et grafikkort, viste PCworlds store test af Ryzen 7, så har du tænkt dig at købe Ryzen 7 til dit nye gaming-rig og samtidig erhverve dig et relativt nyt grafikkort i samme omgang, har du intet at frygte.AMD selv forklarer, at de lavere framerate-tal i spil skyldes manglende optimering fra spilproducenterne. Store spilproducenter som Bethesta har allerede meldt ud, at firmaets spil snart vil blive opdateret med bedre Ryzen-support.Imens alt lyder godt ved de nye AMD-processorer trods lidt polemik ved spil ved lave indstillinger, kan der stadig være grund til at blive på Intels platform.Intel har længe siddet på tronen uden nogle former for konkurrenter på markedet for computer-processorer og har derfor kunne sætte prisen højt. Den nye konkurrence fra AMD kan dog vise sig at være katalysator for billigere Intel-produkter på sigt.Ligeledes skal du også se efter, hvad du har brug for i din computer. De fleste spil har ikke brug for en 8-kernet processor, så en Intel Core i7-7700K med fire kerner kan være et billigere alternativ, hvis du kun har brug for computeren til spil.Hvad overvejer du selv? Fortæl os din mening i kommentarfeltet.