Windows 10 tvinger virksomhederne til at ændre centrale procedurer: Her kan det gå galt

Windows 10-udrulningerne er i fuld gang i mange virksomheder. Man skal dog være opmærksom på, at man som it-afdeling skal kunne håndtere de løbende opdateringer til styresystemet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Microsoft Sådan fremtidssikrer du din karriere med Azure Efterspørgslen efter eksperter i Azure har aldrig været større, og det har aldrig været lettere at blive dygtig til Azure. | Læs mere

"Vi kan se, at denne ændring i forhold til opdateringerne faktisk tvinger virksomhederne til at gentænke, hvordan de tester og udruller."

"Tidligere plejede virksomhederne at få måske en, to eller tre service packs i et systems levetid. Nu har vi en situation, hvor vi formentlig får 2-3 store opdateringer over en toårig periode."

"Der bør være en måde, man kan reagere hurtigt på og reparere det, der ikke virker - og så hurtigt fortsætte udrulningen."

"Det giver også mulighed for at forbedre måden, som sikkerheden håndteres på. Opdateringerne kan ske langt hurtigere."



46 procent af virksomhederne meddeler, at de allerede er begyndt med udrulningen af Windows 10.

Annonce:

Virksomheder landet over har for alvor sat gang i udrulningen af Windows 10.Som Computerworld har beskrevet, er 2017 året, hvor mange har virksomheder har overstået de indledende pilotprojekter, og nu tager fat på omfattende migreringer til Windows 10.Læs mere om det her Man skal dog som it-afdeling være opmærksom på, at Windows 10 på et centralt punkt er et anderledes styresystem end de tidligere Windows-versioner.Med Windows 10 er Microsoft nemlig begyndt at udsende sikkerhedsopdateringer og mindre opdateringer løbende og med højere frekvens.Det betyder også, at man ikke som med eksempelvis Windows 7 skal afvente en stor service pack - men i stedet skal forholde sig til løbende, mindre opdateringer.Og den model er ikke uden udfordringer, siger Annette Jump, research director i Gartner, til Computerworld."Det er noget, som alle virksomheder skal have med i overvejelserne, når de skifter til Windows 10. Virksomhederne skal være i stand til at absorbere jævnlige Windows 10-opdateringer.""Det giver ikke mening at skifte til én opdatering - og så blive efterladt der," lyder det fra Annette Jump fra Gartner."Tidligere plejede virksomhederne at få måske en, to eller tre service packs i et systems levetid. Nu har vi en situation, hvor vi formentlig får 2-3 store opdateringer over en toårig periode.""De vil blive udrullet automatisk på forbruger-maskinerne, og så vil der omkring fire måneder efter det være en erhvervs-version af opdateringen, som virksomhederne kan begynde at rulle ud.""Vi kan se, at denne ændring i forhold til opdateringerne faktisk tvinger virksomhederne til at gentænke, hvordan de tester og udruller.""Generelt råder vi virksomhederne til bedre at forstå brugen og behovene og til at vurdere, hvilke applikationer, der er forretningskritiske.""De apps skal testes først, og man skal sikre sig, at de er kompatible," lyder det fra Annette Jump.Gartner-rådgiveren tilføjer:"Og så skal man inden for bestemte bruger-grupper i organisationen finde pilot-brugere, der vil stå for den næste fase af testen.""Så kan man gradvist koble flere og flere brugere på."Gartner-rådgiveren forklarer, at man samtidig bør have nogle fornuftige systemer og processer på plads til, hvis tingene går galt."Der bør være en måde, man kan reagere hurtigt på og reparere det, der ikke virker - og så hurtigt fortsætte udrulningen."Annette Jump anbefaler derfor også, at man som virksomhed begynder at se nærmere på opdateringerne til Windows 10, så snart forbruger-versionerne er frigivet."Det giver virksomhederne lidt mere tid til at teste frem for, hvis man venter til sidste øjeblik.""På positiv-siden tillader det både Microsoft og virksomhederne at have maskinerne opdaterede hele tiden, og at man meget hurtigere kan tilføje funktioner til operativsystemet.""Det giver også mulighed for at forbedre måden, som sikkerheden håndteres på. Opdateringerne kan ske langt hurtigere.""Det bringer Windows 10 på linje med nogle af de mere mobil-orienterede operativsystemer som iOS og Android, hvor nye opdateringer og funktioner kommer med høj frekvens. Det er en god ting i en mere mobil verden med høj fleksibilitet."Annette Jump fra Gartner kan dog også godt få øje på udfordringer ved Windows 10."Jeg ser det ikke nødvendigvis som en negativ ting, men det er noget, virksomhederne skal forholde sig til: De skal gentænke, hvordan de håndterer opdateringer. Der er noget ekstra arbejde, der skal klares."Som Computerworld har fortalt, viser en Gartner-undersøgelse, der blev udført med 724 respondenter fra større virksomheder i en række lande i december 2016, at opgraderings-bølgen ruller for fuld kraft her i 2017.46 procent af virksomhederne meddeler, at de allerede er begyndt med udrulningen af Windows 10.Læs mere om undersøgelsen her. Derudover svarer 23 procent, at det vil ske i løbet af første halvår 2017, og yderligere 16 procent vil sætte gang i opgraderingen til Windows 10 i andet halvår i år.Ni procent oplyser, at det vil ske i løbet af 2018, mens et par procent vurderer, at det først vil ske efter 2020.Kun tre procent af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at det aldrig kommer til at ske, at man opgraderer til Windows 10.Gartner har også spurgt virksomhederne, hvad det vigtigste argument for at opgradere til Windows 10 er.Hele 49 procent af virksomhederne svarer, at det er sikkerhedsforbedringerne i Windows 10, der er det vigtigste.