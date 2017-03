Apple får patent på nyt system: Din næste Mac skal måske drives af din iPhone

Et nyt Apple-patent med nummer US20170083048 er netop blevet offentliggjort, og det viser, at it-giganten er i gang med at gentænke, hvordan en bærbar computer kan se ud.Alt afhængig af synsvinkel beskriver patentet fra efteråret 2016 en Mac med computerkræfter fra en iPhone, eller en iPhone med tastatur og stor skærm.Selve maskinen er udstyret med stort alt, hvad du forventer at finde om bord på en bærbar Mac: aluminium-lækker overflade, skærm, fysisk tastatur, strømforsyning, batteri og diverse porte, mens selve computerkræfterne og RAM mangler.Og her kommer en iPhone og iPad ind i billedet.For ifølge patentet er det meningen, at Apples mobile storsællerter samt andre typer computere skal bruges som "vært" for computeren, der i projekttegningerne er udformet som en Mac.Det skriver Appleinsider.com At den muligt kommende computerenheder skulle være en alternativ Mac, melder patentet intet om."Enheden kan være i mange former," skriver Apple i sit patent.Dermed er der lagt op til, at selskabet pønser på at bygge en computerenhed, hvor iPhones og iPads kan klikkes ind i computeren og sørge for computerkræften, dataoverførsler, WiFi-forbindelsen, uden det dog er beskrevet i detaljer i selve patentet."Som sådan kan tilbehørs-enheden har lille eller ingen uafhængige processor-ressourcer i en form af en CPU eller andre omfattende processorer," lyder det i Apples patent.Samtidig er der lagt op til, at der kan indbygges eksempelvis GPU-enheder ind i den bærbare Apple-computer.Hvordan computeren kommer til at se ud i sidste ende, og om den overhovedet kommer på markedet, er endnu uvist.