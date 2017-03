Overblik: Er der en ny it-skandale i milliardklassen på vej - denne gang fra Banedanmark?

Banedanmarks kommende signalsystem til tog, ‘Signalprogrammet,' er flere år forsinket. Er der ny it-skandale i milliardklassen på vej?

Banedanmarks kommende signalsystem, 'Signalprogrammet,' står til at blive en ny kæmpeskandale i milliardklassen, fortæller Preben Mejer fra Innovation Lab til DR Østjylland.Han peger her på, at programmet er for stort og for komplekst samt at ingen andre lande tidligere har implementeret det.Banedanmark erkendte allerede i oktober i fjor, at systemet bliver et par år forsinket - blandt andet fordi udrulningen af det såkaldte CBTC-signalanlæg på S-banen i København gjorde det nødvendigt med flere test af de store signalanlæg.Banedanmark forventer, at signalsystemerne er klar på S-banen i 2021 - et år senere end forventet.På resten af skinnenettet vil systemerne være klar i 2023 - tre år senere end planlagt.Banedanmark gik allerede i 2006 i gang med det it gigantiske it-projekt med at få skiftet sit signalsystem ud langs 3.200 kilometer jernbanestrækning inklusive S-banen.Projektet er i samme skala som bygningen af Storebæltsbroen i 1990'erne, når det gælder størrelse og kompleksitet og på samme budgetniveau som udvidelsen af den københavnske Metro.Det er Siemens, Thales-Strukton og Alstom, der leverer anlægget. De underskrev leveance-kontrakterne i 2012.