Jyske Bank om it-virksomheders adgang til bankdata: "Der er god grund til at være bekymret på kundernes vegne"

Til næste år skal bankerne åbne for deres API'er. Ifølge Jyske Bank kan det forandre bankverdenen på samme måde, som TDC's privatisering forandrede telebranchen. Kunderne skal dog se sig for, lyder advarslen.

Som bankkunde bør du være varsom med, hvem du giver adgang til dine bankdata, når EU-direktivet PSD2 til årsskiftet træder i kraft.Sådan lyder advarslen fra den danske storbank Jyske Bank.Det nye EU-direktiv tvinger bankerne til at åbne for deres API'er, og dermed give tredjepart adgang til kundernes data såfremt kunderne giver deres samtykke."Jeg ønsker ikke at male fanden på væggen, men jeg synes, at der er god grund til at være bekymret på kundernes vegne. Som kunde skal du i fremtiden være opmærksom på, hvem du giver dit samtykke til. Ikke mindst fordi direktivet ikke bare giver adgang til data, men også giver tredjepart ret til initiere betalinger," siger Peer Roer Pedersen, der er direktør for it-udvikling hos Jyske Bank.Eksempelvis kan forbrugernes rettigheder ved misbrug af den fuldmagt, der bliver givet til tredjeparten, bekymre ham.Han understreger dog også, at Jyske Bank ser en lang række interessante perspektiver i det nye direktiv, der kan bane vej for en stribe nye banktjenester.Peer Roer Pedersen forestiller sig, at vi kommer til at se en række nye startups på fintech-området, som vil udnytte det nye direktiv til at bygge nye tjenester.Tjenester som potentielt set kan opnå samme popularitet som en tjeneste som MobilePay har opnået.Jyske Bank har tidligere været involveret i et kontrovers med den den danske fin-tech-virksomhed Spiir.Ifølge Peer Roer Pedersen handlede kontroverset dog fortrinvist om de metoder, som Spiir har anvendt.Men han forklarer at banken som udgangspunkt ser det som en positiv udvikling, at iværksætter-virksomhederne kan skabe innovation på baggrund af kundernes bankdata."Vi er i dialog med mange fin-tech-virksomheder for vi har ingen intentioner om, at vi skal udvikle alle løsningerne selv. Vores eneste krav er, at det skal ske på en god og sikker måde, og det er jeg sikker på kommer til ske, når PSD2 træder i kraft," siger han.Peer Roer Pedersen sammenligner konsekvensen af lovgivningen med den, som telebranchen oplevede, da TDC blev privatiseret og virksomheden blev tvunget til at give konkurrenter adgang til kobbernettet."Det er også det vi ser her, hvor vi som banker skal give adgang til betalingsinfrastrukturen," siger han.Begejstringen for den nye lovgivning er derfor heller ikke heller ikke udelt i banksektoren, fortæller Peter Roer Jensen."Som banker har vi jo grundlæggende ingen interesse i at åbne op. Vi vil gerne have fuld kontrol over vores kunders sikkerhed og brugeroplevelse, men vi efterlever naturligvis lovgivningen, når den træder i kraft."Han påpeger dog, at PSD2 også giver de etablerede banker nye muligheder for at forbedre deres produkter.Eksempelvis vil Jyske Bank nu også få adgang til konkurrenternes API. En helt konkret fordel er, at banken vil få mulighed for at give kunder med konti i flere forskellige banker et samlet konto-overblik.