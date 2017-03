Snart kan der hæves penge i pengeautomaten med en smartphone

Printerne er dyre maskiner, og området udviklet sig hastigt over mod stedse mere avancerede og tæt forbundne løsninger. Inden længe vil vi også begynde at se 3D-printere vinde indpas i virksomhederne. På dette How To seminar kan du se de bedste printer-løsninger på markedet lige nu ? og ikke mindst høre, hvordan du bedste muligt sikrer din printer mod cyberkriminelle, da printere er et oplagt mål.