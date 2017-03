Dustin lancerer egne produktmærker: Forventer tårnhøjt salg af egne produkt-serier

It-forhandleren Dustin lancerer egne produkt-serier, som selskabet vil sælge fra dets butikker. De får navne som Cirafon, Prokord og Tranzip.

Den store it-forhandler Dustin har fået nok af kun at lagerføre produkter fra andre producenter: Selskabet lancerer fem nye produktserier under eget navn, som fremover vil blive udbudt i selskabets butikker.Selskabe har lanceret fem nye produktserier i eget navn - alle indenfor lav-priskategorier med lav kompleksitet."Det drejer sig om kategorier, hvor varemærke og produktnavn typisk ikke har nogen betydning for kunden," siger selskabets administrerende direktør, Georgi Ganev, til vores søstermedie, Computersweden.Det drejer sig om følgende produktserier:- Cirafon (mobilaccessories).- Tranzip (usb-tilbehør)- Prokord (kabler)- Kivocase (pc-tasker, rygsække og futeraler)-- Alledra (LED-lamper)Selv om der er tale om produkter i småtings-afdelingen til lidt penge, er markedet stort, vurderer Dustin.Således forventer Georgi Ganev, at Dustin inden for et par år vil omsætte for 400 millioner svenske kroner om året på Dustins egne produktgrupper.Det svarer til omkring fem procent af Dustins samlede omsætning.Ifølge topchefen er der to årsager til, at Dustin nu satser på egne produkter.For det første mener selskabet, at det efter et længere forløb nu har viden og kompetencer nok i selskabet til at kunne udvikle og bygge produkter af en høj nok kvalitet.For det andet er indtjeningen større på egne produkter end det er tilfældet på produkter fra egne leverandører."Vi har i dag kompetencen og ekspertisen til at sikre kvaliteten igennem hele værdikæden. Samtidig er marginerne på disse produkter meget bedre end andre produkter, som vi fører," siger Georgi Ganev.Han peger dog samtidig på, at det langt fra er givet, at salget af Dustins egne produktlinier vil blive en indbringende forretning."Det er slet ikke givet, at vi kommer til at tjene en masse, da der ligger et stort arbejde bag produkterne," siger han til Computersweden.