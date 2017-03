Kritik: Nets blokerer bevidst for MobilePay i butikkerne

Dansk Erhverv langer ud efter selskabet bag Dankortet, Nets, som kritiseres for at lægge forhindringer i vejen for MobilPay.

Der er krig på markedet for danske betalingsløsninger, hvor selskabet bag Dankort, Nets, kæmper med MobilePay om herredømmet.Her spiller betalingsløsningerne i butikkerne en væsentlig rolle. Det er et område, som Nets i dag dominerer via selskabets velkendte Dankort-terminaler, der findes i stort set alle butikker.Men terminalerne kan kun tage imod betalinger fra fysiske plastickort samt Nets eget mobile dankort.Og det er ikke acceptabelt, lyder det fra Dansk Erhverv, der er brancheorganisation for flere tusinder butikker."Vi er stærkt kritiske over for tiltag, som begrænser konkurrencen og butikkernes muligheder. Det her skal jo netop være et marked, hvor butikkerne og forbrugerne skal have forskellige mulgiehder, for markedet kommer til at ændre sig i de kommende år," siger markedschef Henrik Hyltoft til Finans.Ifølge avisen er det kun Nets' terminaler, der er begrænset på denne måde. Terminaler fra udenlandske leverandører vil således kunne tage imod både fysiske og mobile betalingskort fra Mobilepay, Apple, Google og andre fremtidige løsninger.Nets og Danske Bank droppede for et par måneder siden forhandlinger om at indlemme Dankortet i MobilePay.Istedet har Nets nu indledt arbejdet mod at lancere sin egen mobile dankorts-løsning, der vil gøre det muligt at anvende mobiltelefonen som dankort.Til Finans opfordrer Coop til, at Nets åbner for andre betalingsløsninger.Nets peger over for avisen på, at MobilePay aldrig formelt har bedt om at komme ind i Nets Dankort-terminaler, men at MobilePay er velkommen, hvis selskabet vil betale omkostningerne hertil.