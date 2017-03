Selvkørende Uber-bil kørt galt: Uber indstiller forsøg med selvkørende biler efter sammenstød

Uber indstiller med omgående virkning alle forsøg og testkørsler med selskabets selvkørende biler.

Det sker ifølge Bloomberg efter en af selskabets test-biler - en Volvo - i weekenden kørte galt under en testkørsel i den amerikanske delstat, Arizona.På dette foto fra Twitter ser vi Uber-testbilen ligge på siden med knuste ruder efter uheldet.(artiklen fortsætter under billedet)Uber meddeler, at testkørslerne nu indstilles, indtil der er fuld klarhed over, hvad der er gået galt.Det lokale politi fortæller imidlertid til Bloomberg, at den selvkørende Uber-bil ikke har været ansvarlig for sammenstødet.Det var til gengæld en anden bil, der ikke overholdte vigepligten over for den selvkørende Uber-bil, som væltede under sammenstødet."Der var en person bag rattet [i Uber-bilen, red]. Men vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om personen kørte bilen på det tidspunkt, hvor sammenstødet fandt sted," lyder det fra det lokale politi.Der testes for tiden selvkørende biler flere forskellige steder i verden af flere forskellige leverandører.De selvkørende funktionaliteter regnes for at blive en af de væsentligste konkurrenceparametere for bil-leverandørerne i fremtiden, ligesom de selvkørende teknologier forventes at få meget stor betydning for udviklingen af transport-sektoren.Sikkerheden og tilliden til de selvkørende systemer er helt afgørende, og derfor har det stor betydning, når en selvkørende bil kører galt.Uber er for tiden rodet ind i en hel række møg-sager, og uheldet er således blot den seneste i rækken.Det kan du læse mere om her: Uber ramt af møgsag på møgsag: Så slemt står det til for Uber lige nu