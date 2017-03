Apple giver kold skulder til Wikileaks: "Vi samarbejder ikke med folk, der truer vores brugere"

Wikileaks-stifter hævder at have et samarbejde med tech-giganter. Det afviser Apple: Vi koordinerer ikke med folk, der truer vores brugere.

Den kontroversielle organisation Wikileaks bebudede i sidste uge, at tjenesten nu indleder et samarbejde med tech-giganter som Apple, Microsoft og Google.Samarbejdet betyder ifølge Wikileaks-stifter Julian Assange, at organisationen vil informere virksomhederne, når organisationen kommer i besiddelse af dokumenter, der indeholder oplysninger om sårbarheder i virksomhedernes produkter.Men Wikileaks' udmeldning får en særdeles kølig modtagelse fra Apple, der afviser, at der skulle eksistere et samarbejde med Julian Assange og Wikileaks."Vi har ikke forhandlet med Wikileaks om noget som helst," siger Apple i en udtalelse, der er sendt til erhvervsmediet Business Insider. I udtalelsen lyder det ligeledes fra Apple:"Vi kæmper en utrættelig kamp for at beskytte vores brugeres sikkerhed og privacy, og derfor billiger vi heller ikke tyveri eller koordinerer med folk, der ønsker at true og skade vores brugere."I udtalelsen til Business Insider slår Apple fast, at Julian Assange og Wikileaks på lige fod med alle andre er velkomne til at indberette bugs via Apples standardprocedure."Vi har givet dem (Wikileaks, red) instruktioner til, hvordan de kan indberette oplysninger gennem vores normale procedure og under standard-vilkår, men indtil videre har vi ikke modtaget oplysninger, som ikke allerede er blevet offentliggjort."En lignende udmelding kommer ifølge Business Insider fra Microsoft, der til mediet oplyser:"Wikileaks har kontaktet os via mailadressen secure@microsoft.com, og vi har behandlet henvendelsen som enhver anden henvendelse fra en bruger, der har fundet en fejl," lyder det fra talsmand ifølge Business Insider.Ifølge det amerikanske medie Motherboard har Assange kontaktet Apple, Google og Microsoft via mail, men ifølge mediet har Wikileaks-stifteren ikke informeret virksomhederne om konkrete bugs eller sårbarheder i deres produkter.I stede gjorde Assange det klart, at Wikileaks kun vil dele detaljer om sårbarheder med virksomhederne såfremt de lever op til en række betingelser.Eksempelvis blev virksomhederne mødt af et krav om, at de skal leve op til en deadline på 90 dage. Hvis virksomhederne ikke inden deadlines udløb ikke har rettet op på sårbarhederne, vil Wikileaks - uden at skele til eventuelle skadevirkninger - offentliggøre sårbarhederne.Wikileaks udmeldinger kommer efter, at organisationen for nylig lækkede en stribe hackerværktøjer fra CIA, der angiveligt kan bruges til at udnytte svagheder i tech-giganternes produkter.I de lækkede dokumenter kom det blandt frem, at CIA går målrettet efter at udnytte svagheder i blandt andet Apples iPhone og i fjernsyn fra Samsung.Ifølge Wikileaks er de lækkede dokumenter blot en del af en større dokumentsamling, som løbende vil blive offentliggjort.