TDC mister CIO - skifter til it-topstilling i Nordea

Charlotte Hersdorf, der har været CIO i TDC siden maj 2014, skifter til en ny it-topstilling i finansverdenen.Det er Nordea, der bliver hendes nye arbejdsplads.Mens det endnu ikke er meldt ud, hvad Charlotte Hersdorf får som hovedopgave i Nordea, så bekræfter hun over for Computerworld, at hun tiltræder i Nordea den 1. april."Jeg glæder mig helt vildt," lyder det fra Charlotte Hersdorf, der fortæller, at hun gennem sin karriere flere gange har skiftet job for at være en del af forandringer og transformationer.Hun oplyser, at hun kommer til at referere til COO i Nordea, Christian Bornfeld, og at hendes ansættelse er et led i Nordeas store transformation.Charlotte Hersdorf er reelt stoppet i TDC, men er formelt set stadig ansat hos teleselskabet.Bankverdenen er ikke ukendt for Charlotte Hersdorf. Før hun blev hyret som CIO i TDC, var hun CTO i Danske Bank.Samlet set var Charlotte Hersdorf ansat 14 år i TDC.Charlotte Hersdorf er kun en af flere topchefer fra de tekniske afdelinger, der har forladt TDC i de seneste måneder.Carsten Bryder fratrådte ved udgangen af december som CTO (teknisk direktør) i TDC.Han skal i stedet være administrerende direktør i Telias og Telenors fælles netværksselskab, TT-netværket, fra 1. juni. Læs mere om det her Og i sidste måned fratrådte en anden central TDC-topchef sin stilling.Det var koncerndirektør og COO i TDC, Peter Trier Schleidt, der forlod TDC med omgående virkning. Læs mere om det her Charlotte Hersdorf har i TDC haft ansvaret for omkring 245 ansatte i it-organisationen."Og så er der en del konsulenter og måske endda lige på grænsen til at være for mange," fortalte hun i et interview på Computerworld, da hun tiltrådte i TDC i 2014.Her gav CIO'en også et indblik i hovedopgaverne i teleselskabet:"TDC's it er ved at smelte sammen - fra at være TDC, Telmore og Yousee til at være TDC Group. Man har ikke lavet en integration på systemerne, så det kommer vi til at gøre nu.""Der er to hjørneflag, der bliver kommunikeret fuldstændig konsistent om i it-organiationen, når vi taler om de administrative og forretningsunderstøttende systemer: Det er at reducere nedetiden og at reducere time to market," lød det blandt andet fra Charlotte Hersdorf.