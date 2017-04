Test: Moto G5 telefonen er et superkøb til blot 1.600 kroner

Moto G5 er som sine forgængere en fornuftig smartphone til dem, der ikke stiller for store krav til deres smartphone. Særligt kameraet overrasker positivt

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra HP Snævert fokus og blinde vinkler truer virksomhedernes IT-sikkerhed Mange virksomheder fokuserer udelukkende på servere, storage, og klienter, når de taler sikkerhed. Det giver blinde vinkler som eksempelvis printere. | Læs mere

Moto G5. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan åbne telefonen og udskifte batteriet. Foto: Morten Sahl Madsen

Ingen USB C her - kun et ældre microUSB. Omvendt har du garanteret mange microUSB-enheder, hvis oplader stadig passer i Moto G5. Foto: Morten Sahl Madsen

Fingerskanneren er imponerende hurtig og fungerer samtidig som hjem, tilbage og multitasking-knap, hvis du ønsker det. Det kræver lidt tilvænning, men fungerer godt. Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen har et 12 megapixel-kamera. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto fra Moto G5

Kameraet klarer sig mindre godt i mørke. Med både en OnePlus 3T og en iPhone 7 Plus kan vi nemt læse teksten på billedet i det mørke mødelokale. Foto fra Moto G5

Frontkameraet er udmærket til en hurtig selfie eller to. Foto fra Moto G5

Moto G5 Plus: 1.080 x .1920 pixel opløsning

Hurtig fingerskanner

Android 7.0 (en sjældenhed på de billige telefoner)

Udskifteligt batteri

Plads til microSD-kort og to SIM-kort

Pris (1.600 kroner) Minus: Kan ikke bruges til spil

Tykt og kedeligt design

MicroUSB-port

Ingen NFC Karakter:

Motos G-telefoner har i de seneste år været blandt de bedste bud, hvis man er på jagt efter en prisbillig telefon.Nu er Lenovo-ejede Moto kommet med en ny variant af selskabets Moto G, nemlig Moto G5. Det er en smartphone til dig, som ikke har brug for - eller vil betale for - vild ydeevne, et fænomenalt kamera eller dyrt design.For Moto G5 har ingen af delene.I stedet har den en god nok ydeevne, flot nok skærm og godt nok kamera til de fleste - og den har en attraktiv pris, da den koster blot 1.600 kroner.Moto G5 vinder ingen designpriser for sit udseende. Telefonen er småtyk med tykke kanter omkring skærmen i forhold til andre moderne telefoner, telefonens chassis er af plast og bagsiden af en tynd aluminiumsplade.I bunden finder du noget så gammeldags som en microUSB-port til opladning, hvilket er uhørt i 2017, hvor næsten alle andre smartphones benytter USB C.Omvendt har microUSB-valget nok været med til at presse prisen ned.Under skærmen sidder en uventet hurtig fingerskanner, der samtidig kan fungere som tilbage-, hjem- og multitasking-knap i stedet for telefonens software-knapper.Det betyder mere skærmplads på telefonens fem-tommer skærm, som desuden ser flot ud med opløsningen på 1.080 x 1.920 pixels.Desuden ligger telefonen ganske godt i hånden på grund af de bløde, buede former.Og selvfølgelig er der et minijack-stik til dit headset.En fordel ved det lidt uinspirerende og småtykke design er muligheden for at skifte batteriet. Det er ved at være en sjældenhed på moderne smartphones og giver potentielt telefonen en længere levetid.Inde i telefonen sidder et Snapdragon 430-chipsæt, der ligger i den lave ende, hvad angår ydeevne og digitale hestekræfter.Hvis du har tænkt dig at spille mange mobilspil ud over spil som Wordfeud, skal du vælge en anden smartphone.Et spil som Pokemon Go vil for eksempel føles hakkende og langsomt.Ligeledes begrænser chipsættet telefonen fra at have andre topevner såsom lynhurtig dataoverførsel, men ikke desto mindre fungerer telefonen glimrende til, hvad man nok ville kalde basis-mobilbrug.Du vil uden problemer tjekke Facebook, Instagram, Snapchat og Messenger. Du vil nemt kunne sende og modtage penge via MobilePay og tjekke din netbank. Du vil sagtens kunne surfe på nettet via Chrome på selv billedtunge sites som eb.dk og tv2.dk uden hak og sløvhed.Du vil dog opleve sløvhed, hvis du cirkulerer rundt mellem apps, eller åbner en ny app lige efter en anden er lukket ned, men da Moto ikke har fyldt Android (7.0)-systemet med alverdens ekstraanimationer og effekter, er sløvheden til at leve med.Telefonens Android-system er klart en at de store trækplastre ved telefonen, for mange andre budget-telefoner har stadig kun Android 6.0 eller ældre.Telefonen har dog kun 16GB indbygget lagerplads, men der er mulighed for at udvide hukommelsen med et MicroSD-kort. Der er også plads til to SIM-kort.Telefonens batteri holder nemt til en dags brug plus det løse, hvilket nok blandt andet er fordi, du ikke kan spille krævende spil på den.På en smartphone til 1.600 kroner kan man ikke forvente alverden, og det er ofte på skærm- og kameraområdet, at der spares på de teknologiske innovationer for at holde prisen nede.Dog kommer Moto G5 med en 5 tommer stor skærm med en opløsning i fullHD ( 1.080 x 1.920 pixels), der står skarpt.Det er ikke den mest lysstærke skærm på markedet og ej heller den mest farverige eller med de bedste betragtningsvinkler, men tekst og billeder står flot på skærmen, og det er mil bedre end de fleste billige smartphones fra sidste år, der kun havde en skærm i HD-opløsning.Ligeledes har Moto G5 også et kamera, der overrasker positivt.Kommer du fra en ældre, måske også billigere smartphones som eksempelvis Samsung S4 Mini, vil du opleve stor forskel på billedkvaliteten fra begge telefoner, og det er imponerende i en telefon til 1.600 kroner.Billederne er flotte og relativt skarpe i dagslys, men halter bagud i de sene aftentimer. Billederne bliver hurtigt grynede, når du zoomer ind, og der er ingen billedestabilisator til at modvirke rystelser på hånden.Der findes mange telefoner, som skyder flottere billeder end Moto G5, men målet er heller ikke at skabe et mesterværk, men at ramme et acceptabelt mindsteniveau, og her rammer Moto G5 plet.Til de fleste typer billeder, der sendes via sociale medier, er Moto G5 mere end egnet.Til dem som ikke har brug for en smartphone, der kan alverden, er Moto G5 et fund til pengene. Den har hverken det mest inspirerende design, den flotteste skærm eller det bedste kamera, men den fungerer - og den gør det godt til en startpris på 1.600 kroner.Skærmen er skarp, omend lidt farveløs og kameraet er brugbart til det meste. Ligeledes klarer den indbyggede snapdragon 430-processor det flot, og giver sjældent følelsen af en budget-telefon.Dog er konkurrencen om de billigere smartphones blevet hård. Særligt Huaweis meget populære P9 Lite-smartphone er et stærkt alternativ til en telefon som Moto 5G, for telefonen er både tyndere, lettere og - subjektivt set - pænere end Moto G5.Ikke desto mindre er Moto G5 stadig vores foretrukne billige Android-telefon på grund af den gode Android-software, hurtige fingerskanner og lave pris.