Google truer med at opsige godkendelse af en tredjedel af internettets SSL-certifikater: Har helt mistet tilliden til giganten Symantec

Google er for tiden meget utilfreds med Symantec, der er en af verdens største leverandører af HTTPS-credentials.Symantec og selskabets certificerings-partnere har flere gange i den seneste tid uretmæssigt udstedt SSL-certifikater, og det skal stoppe nu, mener Google.Google har derfor kort og godt mistet tilliden til Symantec som troværdig certifikat-udsteder, lyder det, og derfor rasler Google nu med sablen og har fremlangt en plan om at udskifte alle Google Chrome-brugeres cerfifikater og stoppe med at anerkende det såkaldte EV-certifikat (extended validation) fra Symantec.Det vil i givet fald kunne ramme Symantec ganske alvorligt.Symantec står bag omkring hver tredje udstedte SSL-certifikat, der anvendes på nettet.SSL/TSL-certifikater anvendes til at kryptere forbindelsen mellem browser og HTTPS-baserede websites, ligesom de anvendes til at sikre, at brugeren besøger det rigtige site og ikke en spøgelseskopi, som anvendes til at lokke data ud af dem.Efter forskellige opkøb gennem årene kontrollerer Symantec root-certifikaterne fra selskaber som VeriSign, GeoTrust, Thawte, RapidSSL og flere andre og er dermed verdens største kommercielle udbyder af SSL-certifikater.Google mener, at Symantec fejlagtigt har udstedt mere end 30.000 certifikater...Udstedelsen af certifikater styres af et regelsæt formuleret i det såkaldte CA/Browser Forum, hvis medlemmer tæller både browser-leverandører og certifikat-udstedere.Ifølge Google har Symantec sjusket med de sikkerheds-foranstaltninger og kontrol-processer, som forventes af en certifikat-udsteder. De tæller processer inden for eksempelvis validering, log-gennemgang og sikring mod udstedelse af falske certifikater.Gennemfører Google denne plan, vil det betyde, at millioner af certifikater udstedt af Symantec vil miste deres godkendelse i Google Chrome i løbet af det kommende år.Det vil tage så langt tid, fordi det er en løbende proces, hvor en gruppe certifikater vil miste godkendelse hver gang en ny Chrome-version lanceres.Du kan læse mere om Googles planer i denne tråd på Google Groups: Intent to Deprecate and Remove: Trust in existing Symantec-issued Certificates. Sker det, vil Symantec være nødt til at kontakte samtlige kunder, validere deres identitet og deres domæner helt forfra og dernæst erstatte deres eksisterende certifikater med nye.Det siger sig selv, at det er en enorm opgave. Og Symantec vil ikke kunne opkræve betaling for den.Senest er det kommet frem, at Symantec har udstedt 127 certifikater med falske data og uden verifikation af ejerskabet over domænet."Google har ikke længere tillid til Symantecs certifikat-udstedelses-politik og - praksis," lyder det fra Google.Symantec protesterer ikke overraskende mod Googles trusler. Symantec betegner Googles beskyldninger som ‘overdrevne, uansvarlige og misvisende.""Beskyldningerne om de 30.000 certifikater er ikke sande," lyder det fra selskabet.Mozilla, der har sin eget root-certifikat.-program, overvejer at følge med Google i ophævelsen af godkendelserne i selskabets browser, Firefox.