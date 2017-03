Utilfredse Microsoft-kunder sagsøger Microsoft for millioner efter Windows 10-opgradering

En gruppe utilfredse Windows-brugere har sagsøgt Microsoft for fem millioner dollars efter Windows 10-opgradering angiveligt har ødelagt data og hardware.

Annonce:



Annonce:

Det var langt fra alle, som var glade for tilbuddet om en gratis opgradering til Windows 10 fra Windows 7 eller 8.1, men selvom man takkede nej, blev mange computere automatisk opdateret alligevel.Over 100 utilfredse Windows 10-kunder har indledt et gruppesøgsmål mod Microsoft efter de gratis opgraderinger af deres computer til Windows 10.Søgsmålet styres af tre Windows-brugere fra Illinois, USA, og gruppen kræver i alt fem millioner dollars - knap 34 millioner kroner - i erstatning efter tabt arbejdsfortjeneste, beskadiget hardware og mistede data på grund af opgraderingen.Det skriver ZDnet.com En af de tre hovedpersoner i sagen, Stephanie Watson, fortæller, at hun aldrig aktivt valgte Windows 10-opdateringen til, og da opgraderingen efterfølgende skete, mistede hun arbejdsrelateret data.Efterfølgende måtte hun betale for teknisk support for at reparere computeren, men uden held, og efterfølgende måtte hun købe sig en ny computer.En anden af de involverede, Robert Saiger, fortæller, at han accepterede opgraderingen, men at han efter opgraderingen mistede data, som han måtte bruge tid og penge på at genskabe.En anden havde også accepteret opdateringen, men måtte efterfølgende betale sig til hjælp, da hans garanti på computeren ikke længere var aktiv.De involverede håber at kunne bevise, at Microsoft var bevist om den potentielle fare ved opgraderingen og risikoen for at hardware og data kunne blive beskadiget.Microsoft har tidligere tabt en sag om en ufrivillig opdatering, hvor en Windows-bruger fik sin computer opgraderet til Windows 10, hvilket gav tabt arbejdsfortjeneste.Dengang kostede det Microsoft 10.000 dollars, men med muligheden for at skulle betale 34 millioner krone i svie og smerte, kan sagen her komme til gøre ondt.Microsoft har dog på det sidste forsøgt at give flere muligheder for, hvornår en computer modtager en opdatering samt muligheden for at rykke selve opdateringsprocessen.Du kan dog stadig ikke selv vælge, hvilke opdateringer der bliver installeret.