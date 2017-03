Nu løfter Uber sløret for sin fremtid i Danmark - her er tre mulige scenarier

Uber har med ultrakort varsel indkaldt til pressemøde for at kaste lys over selskabets fremtid i Danmark. Her er tre mulige bud på, hvad Uber vil annoncere.

Den populære kørselstjenesten Uber vil tirsdag løfte sløret for sin fremtid i Danmark.Klokken 11:00 i tirsdag formiddag holder selskabet pressemøde i København, hvor en talsmand fra tjenesten samt to chauffører vil fortælle om Ubers fremtid på det danske marked.Indkaldelsen til pressemødet kommer efter, at et flertal i Folketinget i sidste måned blev enige om en ny taxilov, der - hvis den bliver endeligt vedtaget - dræber Ubers håb om en legalisering i Danmark.I loven bliver det blandt andet slået fast, at lovlige taxier i Danmark skal indrettes med et fysisk taxameter, sensor i sæderne og et skilt på taget af vognen.Det er endnu uvist, hvad Uber vil annoncere på dagens pressemøde, men vi ser tre mulige scenarier.Uber annoncerer, at tjenesten trækker stikket for tjenesten i Danmark, hvis den ny taxilov bliver endeligt vedtaget.Uber vil formodentligt fremlægge de mere end 38.000 underskrifter, som tjenesten har indsamlet fra sine brugere samt overlade mikrofonen til en eller flere chauffører, der takket være Uber har fundet en vej ind på arbejdsmarkedet og i dag er afhængig af sin indtægt fra Uber for at betale sine husleje.Sidste år lukkede Uber sin tjeneste Uber Pop i Sverige efter at 30 af tjenestens chauffører blev dømt for ulovlig taxikørsel ved de svenske domstole.Uber lader sig dog sjældent afskrække af modgang, og derfor kan vi også forestille os, at Uber vil sætte hårdt mod hårdt og udvide sin tjeneste i Danmark.Eventuelt med en mere aggressiv prisstrategi, lanceringen af samkørselstjenesten UberPool eller en udvidelse til flere danske byer.Her vil Aarhus være den mest oplagte mulighed.Allerede sidste år annoncerede Uber, at tjenesten forberedte at lancere sin madudbringningstjeneste UberEats i Danmark.Her oplyste Uber i en mail til det danske medie Avisen.dk, at tjenesten var i fuld gang med at afsøge mulighederne for at lancere UbersEats i Danmark."UberEats har været enormt populær i alle de byer, vi har lanceret det i, så det faktum, at vi undersøger vores mulighed bør ikke være en overraskelse. Vi undersøger altid hvilke andre tjenester vi kan bringe hertil, men har endnu ikke en bekræftet dato for lancering af UberEats," skrev Uber dengang.Ubers ambition om at lancere UbersEats i Danmark er ligeledes bekræftet af en række jobopslag, hvor Uber har søgt folk til at stå for lanceringen af UberEats i Danmark.Med UberEat bruger Uber sin eksisterende platform og infrastruktur til at levere takeaway i stedet for persontransport. Dermed kan Uber også sikre sine chauffører en indtægt via et koncept, der ikke bringer dem i konflikt med taxiloven.