Mød tre danske it-topchefer der er kåret som de bedste - nu kan du blive Årets CIO i 2017

Årets CIO 2017: Læs interviews med vigtige pointer fra de sidste tre års vindere af Årets CIO i Danmark.

: Det er den mest eftertragtede pris for danske it-chefer og CIO'er, Årets CIO, der nu får 12. gang skal uddeles.Det sker 8. juni, når Computerworld, IDC og Dansk-IT kårer Årets CIO i Danmark i 2017.Prisen er gennem årene gået til fremtrædende, visionære og dygtige CIO'er i både private virksomheder og offentlige myndigheder.Herunder kan du møde de sidste tre års vindere - og se, hvordan du selv kommer til spil til den eftertragtede pris i 2017.I 2016 gik prisen til Morten Gade Christensen, CIO i Energinet.dk.Computerworld var forud for kåringen på besøg i Fredericia hos Energinet.dk, hvor Morten Gade Christensen fortalte om sit arbejde:"Jeg har ansvaret for Danmarks mest kritiske infrastruktur. At der er lys i lampen, er min license to operate," fortalte CIO'en fra Energinet.dk i interviewet."Energinet.dk opererer med større investeringer, end de fleste gør. Vores impact er enorm. Vi skal investere op mod 30 milliarder frem mod 2020," lød det også fra Morten Gade Christensen.I 2015 var det Torben Ruberg fra Falck, der blev kåret som den dygtigste CIO i Danmark.Da vi besøgte ham i Falcks hovedkontor i København, fortalte han blandt andet, at man skal turde satse og acceptere at kunne fejle, hvis man vil udnytte den digitale innovation til at styrke forretningen."Vi må ikke blive 'disrupted', fordi vi er for bange for kannibaliseringen," sagde Torben Ruberg.Dermed henviste han til, at der i mange virksomheder ofte vil være en frygt for nye, revolutionerende tiltag, der kan ramme den eksisterende forretning.Går vi tre år tilbage, til Årets CIO 204, var det daværende CIO i Cowi, Claus Hagen Nielsen, der løb med den eftertragtede pris.Han fortalte blandt andet om, hvordan han var i gang med at toptune it-organisationen , og også om et meget konkret projekt, hvor Cowi var i gang med at integrere SharePoint-miljøet med ERP-løsningerne."Vi har en af Danmarks største SharePoint-løsninger i forvejen, men vi har opgraderet den til den nyeste SharePoint 2013. Det er en portal, som både vores ingeniører og vores kunder arbejder i.""Her er vores ERP integreret. Når man opretter et internt eller eksternt projekt i portalen, så oprettes der også et spejl ovre i vores ERP-system," forklarede Claus Hagen Nielsen til Computerworld."Der er transparens imellem systemerne - og det går begge veje."Det er nu blevet tid til at finde Årets CIO 2017.Kåringen er mere relevant end nogensinde, for CIO'erne og it-cheferne i de danske virksomheder og offentlige institutioner har aldrig spillet en vigtigere rolle end nu.Digitalisering, digital transformation, disruption, it-sikkerhed og et hav af hotte tech-trends er for alvor kommer på agendaen. CIO'en er omdrejningspunktet for det hele.Vi skal nu finde frem til, hvem der skal være kandidat til Årets CIO i 2017.Tidsfristen for indsendelse af spørgeskemaer er den 3. april 2017.Derfor er det nu sidste chance,, hvis du mener, at du selv (eller en du kender), fortjener at vinde prisen som Årets CIO 2017.Du finder spørgeskema og alle detaljer om kåringen på denne webside Efter fristens udløb bliver alle indkomne forslag analyseret i dybden, hvorefter feltet bliver snævret ind til 10 kandidater til titlen som Årets CIO.Herefter skal en jury udvælge de fem nominerede kandidater.Kåringen af Årets CIO 2017 finder sted i København den 8. juni.Her kan du se listen med de tidligere års vindere af Årets CIO i Danmark. Læs om CIO'erne og deres arbejde ved at klikke på personens navn herunder.