Tjen 68.000 kroner om måneden: Denne danske it-kandidat-uddannelse giver dig den bedste løn

Der er stor forskel på lønniveauet for personer, som har taget en it-relateret kandidat-uddannelse herhjemme: Den bedste lønnede uddannelse sikrer en månedsløn på 68.000 kroner. Den dårligste blot 36.000 kroner.

Der er høj efterspørgsel efter it-folk med højt kompetenceniveau i Danmark i disse år, hvor it-løsningerne og behovene bliver mere og mere komplekse.Den type efterspørgsel har ofte afsmittende effekt på løn-niveauet for højtuddannede medarbejdere.Blandt de højtuddannede it-folk - der har uddannelser på kandidat-niveau- er det datalogerne, der har den klart højeste årsløn.Det viser en ny undersøgelse over den løn, som man kan forvente, hvis man tager en kandidat-uddannelse, som tænketanken Cepos har udarbejdet for Berlingske Business.Ifølge listen giver uddannelsen som cand.merc i datalogi den højeste løn blandt de danske it-kandidater, nemlig 812.703 kroner om året. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på knap 68.000 kroner.I bunden på listen over lønninger til it-kandidater ligger personer, der har taget en kandidatgrad som cand.it i Games. De får i gennemsnit 431.941 kroner om året. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 36.000 kroner.Her er listen fra Berlingske Business over gennemsnitlige lønninger for it-uddannelserne:- Datalogi cand.merc.: 812.703 kroner om året.- Datalogi cand.scient.: 758.576 kroner om året.- It til organisationer, cand.it. 692.422 kroner om året.- Civilingeniør (it), kand. 653.323 kroner om året.- Datalingvistik, cand.ling.merc. 646,299 kroner om året.- Tværfaglig it, cand.it. 642.664 kroner om året.- E-business, cand.it. 614.524 kroner om året.- Softwareudvikling og -teknologi, cand.it. 546.106 kroner om året.- IT-informatik, civiling.kand. 526.262 kroner om året.- Civilingeniør (Elektronik-IT), kand. 510.743 kroner om året.- Digital design og kommunikation, cand.it. 457.377 kroner om året.- Games, cand.it. 431.941 kroner om året.Tidligere tal fra IT Branchen viser, at gennemsnitslønningerne i den danske it-branche toppes af sælgere af it-udstyr.Deres gennemsnitsløn ligger dog en en del under de højest-lønnede kandidater med et niveau i omegnen af 590.000 kroner om året eller godt 49.000 kroner om måneden.Den danske it-branche beskæftiger omkring 84.000 danskere. Hertil kommer alle de personer, der arbejder med it uden for selve branchen. Der har i det seneste år især været øget efterspørgsel efter software-udviklere og it-konsulenter.IT-Branchen har tidligere peget på, at den eneste grund til, at der ikke er beskæftiget endnu flere danskere i it-branchen er manglen på folk.Ifølge IT-Branchen har helt op til hver tredje it-virksomhed måtte opgive at besætte stillinger på grund af manglen på kvalificeret arbejdskraft.Ifølge it-jobportalen IT-Jobbank er der herhjemme især er mangel på folk med kompetencer inden for .Net og PHP.De høje lønninger er ikke mindst i det offentlige en udfordring, da mange it-folk vælger at søge over mod det private erhvervsliv, der ofte betaler bedre.Således oplever de danske kommuner ofte, at it-folk siger op, fordi de får tilbudt mange tusinder kroner mere om måneden i løn fra private selskaber.