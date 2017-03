Ikea går med på bølgen om det "smarte hjem": Lancerer billige smartphone-styrede pærer og lamper

Ikea lancerer en række nye lamper og pærer, der kan styres via din smartphone og smarte bevægelsessensorer

Annonce:



Annonce:

De nye produkter fra Ikea.

Ikea er gået ind på markedet for de "smarte hjem" med en ny serie af pærer og lamper kaldet Trådfri.Serien bygger på ZigBee Light Link-standarden, som du også finder i Philips populære Hue-lamper.Det betyder, at du burde kunne tilslutte de nye Ikea-lamper til en række platforme, heriblandt Apples HomeKit og SmartThings.Ligesom med Philips Hue forbindes pærer og lamper trådløst til en boks, hvorefter du kan styre lysstyrker og lys-temaer fra en af flere forskellige fjernbetjeninger eller via en tilknyttet Ikea-app.Et startsæt med to "trådfri"-pærer og en basestation koster 749 svenske kroner - godt og vel 600 danske kroner - og en enkelt pære koster 155 danske kroner.I alt præsenteres 12 forskellige "smarte" produkter.Ikea har også lanceret skabe med indbygget lys, som også styres via en lille trådløs sender.Smarte pærer, som kan kontrolleres fra blandt andet din smartphone, har længe eksisteret i form af blandt andet Philips Hue.Ud over fjernkontrol fra din telefon er formålet med de forbundne pærer muligheden for at kontrollere lysstyrke og toner.Ikeas pærer udsender kun hvidt lys, men du kan styre tonerne og tilpasse lyset efter, om du laver mad eller er på arbejde (blåligt, kraftigt lys), eller om du ligger og læser i sofaen og ikke skal holdes vågen af lyset (varmere, nedtonet lys).Mest interessant er dog Ikeas lille fjernbetjening, der styres via bevægelsessensorer.Ved at rotere den lille hockeypuck nedtones tilknyttede pærer omkring dig. Du kan se denne funktion i videoen herunder.Når sensoren ikke benyttes, kan den sættes fast på metal via en magnet.En enkelt pære samt en lysdæmpersensor koster 155 kroner.Ikeas Trådfri er blevet lanceret på fire europæiske markeder inklusiv Sverige og bliver udrullet på flere markeder og i Danmark fra d. 1 april. Indtil videre kan du læse om Trådfri fra den svenske Ikea-side.