Uber lukker i Danmark, men aarhusiansk it-afdeling overlever

Uber lukker i Danmark, og den nye taxilov får skylden. Men tjenestens aarhusianske udviklingsafdeling overlever.

Uber lukker og slukker i Danmark fra og med den 18. april.Det har den amerikanske tjeneste netop meddelt på et pressemøde i København.Uber begrunder lukningen med, at den nye taxilov vil umuliggøre den fortsatte drift af tjenesten, skriver Ekstra Bladet



I loven bliver det blandt andet slået fast, at lovlige taxier i Danmark skal indrettes med et fysisk taxameter, sensor i sæderne og et skilt på taget af vognen.Der blev fundet flertal i Folketinget for den nye lov i sidste månedSamtidig er adskillige af tjenestens chauffører gennem det seneste år blevet dømt for brud på taxiloven.

"Vi er ærgerlig over og kede af, at vi er tvunget til at lukke i Danmark, hvor 2.000 chauffører har leveret prisvenlig og pålidelig transport til 300.000 passagerer. Den politiske aftale om taxaloven betyder desværre, at at vi ikke har andet valg end at lukke," siger Ubers talmand Kristian Agerbo ifølge Ekstra Bladet.Uber har gennem længere tid haft en udviklingsafdeling i Aarhus med 40 ansatte mens den daglige drift af tjenesten i Danmark har fundet sted i København.Uber meddeler dog, at den aarhusianske udviklingsafdeling ikke er omfattet af lukningen.Den amerikanske tjenste har været i Danmark siden 2014 og har i dag knap 2.000 chauffører.Knap 38.000 danskere har skrevet under på en underskriftindsamling om at bevare tjenesten i Danmark.