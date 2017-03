Topprofil stopper i Center for Cybersikkerhed: Skifter til Nordea

(foto: Dan Jensen)

Chef i Center for Cybersikkerhed, Thomas Kristmar, skifter til topjob i finans-verdenen.

Chefen for policy-afdelingen i Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Kristmar, trækker sig fra sin stilling.I stedet tiltræder han nu som it-sikkerheds-chef i Nordea, hvor hans formelle titel bliver ‘head of information security management operations.'Ifølge Computerworlds oplysninger havde Thomas Kristmar sidste arbejdsdag i Center for Cybersikkerhed mandag.Hans ansættelse i Nordea falder samtidig med, at også TDC's CIO, Charlotte Hersdorf, skifter til en topstilling i Nordea.Thomas Kristmar har haft forskellige stillinger som sikkerheds-rådgiver i det offentlige i de seneste knap 11 år.Han har således i en årrække været chef for GovCert under forsvarsministeriet, ligesom han har været rådgiver i det daværende IT- og Telestyrelsen.Thomas Kristmar har tidligere til Computerworld peget på, at et væsentligt element i god it-sikkerhed i dag er erkendelsen af, at hackere vil trænge ind bag organisationens sikkerheds-parametre."Hvis man har en strategi om, at man hele tiden skal jage den næste sårbarhed og lukke huller, så bør man nok ændre strategien. Den kamp vil man altid tabe. I dag handler det om, at man må erkende, at kriminelle kan/vil trænge ind. Derfor skal man have en plan for at opdage indtrængen og en plan for hvordan, man tackler situationen. Man skal overveje risici for virksomheden og se på robustheden i netværket," har han sagt til Computerworld.Her fortalte han også om de it-sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som han har opsat i sin private bolig.En anden af hans vigtige pointer har været, at det er bydende nødvendigt, at man er åben om sikkerhedsbrud i organisationen over for myndigheder som Center for Cybersikkerhed - en ting, som kun de færreste virksomheder i dag gør, hvis de bliver ramt.Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra Thomas Kristmar til jobskiftet.