Prøvekørt: Samsungs nye Galaxy S8 sætter nye standarder for smartphone-kategorien i 2017

Samsung har lanceret to Samsung Galaxy S8-telefoner og sætter en fed streg under, hvad der forventes af en topsmartphone i 2017.

Næsten hele telefonens front består af skærm, og Samsung har været gode til at implementere software, så man ikke ved en fejl rammer kanten af skærmen med sin håndflade.

Skærmen. Foto: Morten Sahl Madsen

På grund af skærmens lange længde kan du nemt køre to apps på samme tid.

OnePlus 3T til venstre, Samsung Galaxy S8+ til højre. Selvom telefonerne er næsten lige store, har S8+ en skærmstørrelse på 6,2 tommer imod OnePlus 3T's 5,5 tommer. Foto: Morten Sahl Madsen

Her ser du en Samsung S7 fra sidste år sammen med en Samsung S8. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Selve brugerfladen er velfungerende og reagerer hurtigt, og sådan burde det også være til en telefon til over 6.000 kroner. Foto: Morten Sahl Madsen

Bixby blev fremvist som en assistent, der fokuserer på telefonorienterede funktioner modsat Google, der hovedsageligt benytter sin assistent som en søgemaskine. Foto: Morten Sahl Madsen

Kameraet består af en 12 megapixel sensor og har en blænde på f/1.7. De få fotos vi kunne tage var ganske flotte. Foto: Morten Sahl Madsen

Som forventet har Samsung lanceret to nye smartphones, Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8+.Lækager og lignende havde allerede afsløret de fleste af nyhederne om telefonen, heriblandt skærmen, der dækker næsten hele telefonens front samt en digital agent kaldet Bixby.Ikke desto mindre var vi imponerede, da vi fik telefonen i hånden ved et briefing-event før lanceringen.For med Galaxy S8 og S8+ sætter Samsung en ny standard for, hvad vi kan forvente af en toptelefon i 2017.Værende Danmarks andenmest populære smartphone-brand og verdens bedst sælgende mobilproducent er Samsung også nødt til at være foran konkurrenterne.Det første, man lægger mærke til ved Galaxy S8 og S8+, er telefonens skærm, der dækker næsten hele telefonens front på nær et par meget tynde sorte bjælker foroven og forneden.Den sorte bjælke foroven indeholder et frontvendt kamera på 8 megapixel samt indbygget autofokus til selfies, samt højttaler til opkald. Bundens sorte bjælke er der alene for at skabe symmetri.At skærmen dækker næsten hele telefonen betyder, at du en stor mængde skærmplads, uden at telefonen også virker gigantisk. Galaxy S8 har en 5,8 tommer stor skærm, men selve telefonen er mindre end sidste års Samsung Galaxy S7 Edge, der havde en 5,5 tommer skærm.Den store S8+ har en skærm på 6,2 tommer, men er kun et par millimeter større end Apples iPhone 7 Plus, der har en skærm på 5,5 tommer.Se en sammenligning med OnePlus 3T og Samsung Galaxy S8+ herunder.Ligeledes har Samsung droppet de fysiske knapper og i stedet udstyret S8/S8+ med software-knapper på selve skærmen. Dog har telefonen en indbygget frontknap i skærmen, så hvis du trykker på den slukkede skærm der, hvor der plejer at være en knap, vibrerer telefonen og skærmen tændes.Fingerskanneren er rykket om på bagsiden.Det virker som noget fra en science fiction-roman, når skærmen dækker så meget af telefonen, og særligt billeder og video ser flotte ud på Samsungs farverige Super Amoled-skærm.Skærmen understøtter desuden HDR, så HDR-indhold fra eksempelvis Amazon Videos vil se djævelsk flot ud.Skærmen har en 18,5:9 format, og derfor vil det langt fra være alle videoer, der er optimeret til skærmen. Nogle videoer kan derfor ende med at blive klippet til eller have sorte bjælker omkring sig.Skærmen buer desuden en smule ned over telefonen og er med til at få telefonen til at føles nærmest blød i hånden, trods materialerne er glas og metal.Ligeledes har skærmen buede hjørner, der skærer en smule af skærmen af. Det samme valgte LG at gøre med sin LG G6, og det kan potentielt betyde, at nogle utilpassede apps får skåret i tekst i hjørnerne.Men flot ser det ud.Hvis du vil se, hvordan det vil opleves, kan du hente Cornerfly-appen og tilføje afrundede hjørner til din eksisterende Android-telefon.Inde i telefonerne finder du Samsungs nyeste version af sin Exynos-processor, som er den første processor bygget på 10nm-arkitekturen. Processoren er en Octa Core, og skulle ifølge Samsung give 10 procent bedre ydeevne og specifikt 21 procent bedre ydeevne i spil.Det kan vi hverken be- eller afkræfte efter en time med S8.Hvad vi kan sige er, at sammen med en knap så modificeret Android 7-tilpasning i Samsungs TouchWiz-software, er det en fornøjelse at benytte telefonen, ligesom det har været ved både S6 og S7 ved lancering.Telefonen har desuden 4 GB RAM, hvilket er ved at være en standard i flagskibstelefoner.Der er heller ikke helt den samme mængde bloatware på telefonen - forudinstalleret software - som vi tidligere har oplevet.Telefonen ser ikke ud til længere at komme med forudinstallerede Office 365-apps, men kun en lille gruppe Samsung-apps, som Samsung selv har gemt væk i en mappe.Telefonen har en lille knap på siden af telefonen, der åbner op for Bixby-portalen. Bixby er Samsungs indbyggede digitale og intelligente agent, der skal forbedre din brugeroplevelse af telefonen. Dens evner ændrer sig efter, hvilken app du har åben og forstår konteksten i din besked.Ved en demonstration sagde en Samsung-ansat "Vis mig alle billeder fra London", hvor efter alle billeder fra London blev samlet i galleri-appen.Personen valgte herefter fire billeder ud af billederne og aktiverede igen Bixby og sagde: "Lav et album med titlen "London". Bixby oprettede derefter et album med kun de valgte billeder.Bixby kan også tage et billede af eksempelvis en kendt bygning og fortælle, hvad det er for en bygning og restauranter i nærheden, eller du kan tage et billede af en vin direkte fra kamera-appen, hvorefter du - via info fra den danske Vivino-app - får informationer om vinen.Men Bixby virker ikke med dansk tale, og derfor vil nogle af funktionerne også blive hæmmet af den manglende forståelse.Du vil stadig kunne tage billeder med og få informationer fra Bixby, så vi kan kun håbe på, at det også bliver på dansk på et tidspunkt.Samsung snakkede kun meget lidt om telefonens 12 megapixel-kamera med en blænde på f/1.7 på bagsiden, og med god grund, for der er ikke mange nyheder.Kameraet tager nu tre billeder samtidig under hvert eneste skud, udvælger det bedste og benytter informationer fra de to andre fotos til at forbedre hovedfotoet.Det lyder meget som HDR, men under vores korte møde med S8 var de skudte billeder i hvert fald flotte og havde en flot kontrast og detaljegrad.De to nye Samsung Galaxy-telefoner bliver sat til salg fra d. 28 april, men forsalget starter i dag.Prisen ligger på 6.199 kroner for Samsung Galaxy S8 og 6.999 kroner for Samsung Galaxy S8+.Begge modeller kommer med en intern hukommelse på 64 gigabyte, men der er til gengæld plads til et microSD-kort på op til 265 gigabyte.Derudover er forskellen på de to telefoner næsten kun baseret på skærm- og batteristørrelse. S8 har en skærm på 5,8 tommer (2.960 x 1.440 pixels, 570ppi), imens S8+ har en skærm på 6,2 tommer (2.960 x 1.440 pixels, 529ppi).Batteriet i S8 er 3.000 mAh og 3.500 mAh i S8+.