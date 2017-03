Ubers uventede afkørsel i Danmark rammer verdenspressen

Modsat sit løfte om at blive og kæmpe, har Uber ovenpå den nye taxalovgivning i februar valgt at køre kampen i garagen og forlade Danmark. Den nyhed har ramt verdenspressen.

Få timer efter Uber bekendtgjorde, at den omstridte taxa-service er fortid på de danske veje, er historien dukket op i prominente medier i hele verden.Nyhedssites som Financial Times Fox News og CNN i Vesten og Antara News i Østen beskriver alle, at Uber er fortid i Danmark.Forklaringen til Ubers farvel og næppe tak for tre års kamp med den danske taxalogivning er stort set enslydende i alle medierne: dansk regulering har tvunget taxatjenesten til at rulle tilbage fra de danske veje, især efter den nye taxalovgivning for nyligt så dagens lys.Denne lovgivning, som selskabets danske chauffører har overtrådt flere gange, kan du læse mere om her: Efter nederlag i Danmark - her er Ubers næste træk fra drejebogen Til den vestlige presse siger det amerikanske it-selskab, at det ikke nødvendigvis er en endegyldigt afsked til Danmark, når Uber triller sin foreløbigt sidste tur på dansk grund den 18. april."Det er ikke nødvendigvis farvel til Danmark, men det er en besked til politikerne om, at vi må tage konsekvensen af den lovgivning, der er på bordet, og vi ikke kan leve med den loven, som den ser ud nu," siger en Uber-talsmand ifølge Finacial Times i kølvandet på beslutningen om at forlade Danmark.Udover Danmark er det ingen hemmelighed, at Uber har mødt modstand fra den etablerede transportbranche i alle de lande, hvor taxa-servicen er rullet ind.Samtidig lyder det fra Uber, at tech-tjenesten vil søge at samarbejde med den danske regering, så der kan komme ny teknologi på banen til glæde for alle.Ubers folk siger samtidig, at tjenesten vil yde støtte til det retslige efterspil for de chauffører, hvis sager endnu ikke er afsluttede.Med Ubers farvel mister cirka 2.000 danske Uber-chauffører deres kørejobs, mens omkring 300.000 danskere ikke længere kan bruge deres Uber-app på dansk jord.