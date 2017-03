Baldur og Mads udruller lynhurtigt fiber til helt boligkvarter: "Vi har nu over 100 tilmeldinger og vi regner med, at der kommer flere til, når folk lige får set, at naboerne har fået hurtigt net"

Baldur Norddahl (tv) og Mads Bennedbæk fra Gigabit.dk

Gigabit.dk ville udfordre TDC og selv rulle fiber ud til helt kvarter ved at tilbyde kunderne fem års gratis internet. Nu er projektet igang.

I tre år har Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk, de to stiftere af den lille internetleverandør Gigabit.dk, arbejdet på at bryde TDC's monopol og rulle lynhurtige fiberforbindelser ud i områder som Roskilde, Køge, Virum, Søborg, Gentofte og Albertslund.Udrulningen har dog været begrænset af, at fiber-udbygningen i Københavns-området i det store hele har stået stille siden TDC købte Dongs fibernet 2009.Derfor henvendte Gigabit.dk sig i januar til knap 500 villaejere i Herlevs såkaldte Eventyrkvarter med et unik tilbud: Vær med til at finansiere nedgravningen af fiberkablerne og få til gengæld gratis 100 mbit internet i fem år.



Interessen har været stor trods en pris på 12.000 kroner for installationen, fortæller stifter Baldur Norddahl til Computerworld:"Vi er blevet taget godt imod trods det lidt anderledes koncept. Vi har nu over 100 tilmeldinger - og vi regner med, at der kommer flere til, når folk lige får set, at naboerne har fået hurtigt net"."Vi har faktisk også fået en del henvendelser fra etagebyggerier i området, men her har vi svært ved at levere til en fast pris, fordi hver opgang varierer så meget. Så der har vi valgt at sige nej tak indtil videre."Tilslutningsgraden på indtil videre 20 procent betyder også, at der hurtigt var økonomi nok i projektet til at Gigabit.dk kunne gå videre med arbejdet.Baldur Norddahl fortæller derfor, at gravetilladelsen fra kommunen er på plads og en række specielle maskiner til kabellægning nu er indkøbt."Vi har ikke haft en spade i jorden endnu, for vi skal lige have de rigtige folk. I første omgang skal vi have et gravehold på fire mand, men på sigt kan det sagtens blive til flere hold i takt med, at vi ruller ud i flere områder. Vi begynder dog i det små for at få nogle erfaringer, men planen er helt klart flere gravehold. Når først fiberkablet ligger ude i fortovet så kan et hold på to mand lave to til tre tilslutninger om dagen.""Mange københavnske forstæder har meget lange indkørsler og dem er der også rigtigt mange af i Eventyrkvarteret. Vi bruger derfor enten en jordraket eller en speciel maskine til styret underboring. Det er noget, som vi har været ude og investere i."En jordraket er en et meter lang trykluft-drevet raketlignende cylinder, som man lægger i jorden. Den kaster noget vægt fremad og skubber på den måde sig selv fremad. Der er ikke nogen aktiv styring, så efter 15 meter graver man typisk ned, tilpasser retningen og sætter den i gang igen."De 15 meter handler typisk om, at hvis den rammer en sten, så bliver den let slået ud af kurs og ændrer retning så den enten kommer op igennem indkørslen eller prøver at grave sig til Kina.""Den anden løsning hedder styret underboring og der kan vi nå 100 meter i én boring. Det kræver dog en meget større maskine, som reelt er en kæmpe boremaskine kaldet Vermeer D6X6. Maskinen har så et bor med en tracking device, som kan styres af en mand med en og man kan styre ud fra det.Det borer præcist inden for en centimeters interval og har den fordel, at man kan styre både under og uden om forhindringer, som der eventuelt ligger i kundens have eller indkørsel.", fortæller Baldur Norddahl.Han understreger, at de første Herlev-kunder får hurtigt internet 1. maj, hvor TDC tilslutter Gigabits fiber på den lokale central.Baldur Norddahl vil ikke sætte en slutdato på projektet, men regner med at de nuværende tilmeldte kunder får hurtigt net "engang i sommer.""Ja, vi er faktisk i gang med et projekt i Skovlunde og Ballerup, som ender med at blive meget større. I Ballerup graver vi hele 30 kilometer fortove op i forhold til Eventyrkvarteret, hvor projektet dækker cirka seks kilometer.Forskellen er, at i Ballerup har kommunen tilbudt os en fornuftig pris på såkaldt samgravning, hvor de graver vores rør ned, når de alligevel skal grave i fortorvet. Vi skal så bare lave tilslutningerne.Det giver os adgang til cirka 2.500 potentielle nye huse. Det er ikke noget vi har gjort helt op endnu, men der er allerede en kæmpe interesse og vi har fået flere tilmeldinger allerede. Så vi regner med mange tilmeldinger.", forklarer Baldur Norddahl.Han ser gerne flere kommuner gøre som Ballerup Kommune, som aktivt arbejder for at sikre, at der graves kabler ned når der alligevel arbejdes i et område og på den måde er med til at sikre borgerne billigere adgang til hurtigere net.