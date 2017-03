Hvad laver en head of information security incident management operations' egentlig? Vi har spurgt Nordeas nye 'HISIMO'

Interview: Thomas Kristmar tiltræder på mandag som '‘head of information security incident management operations' i Nordea. Sådan en stillingsbetegnelse har vi aldrig hørt tidligere. Se her, hvad den ifølge Thomas Kristmar dækker over.

Det ser generelt godt ud med it-sikkerheden i Danmark. Sådan lyder det fra it-sikkerhedseksperten Thomas Kristmar, der netop har forladt sin stilling som policy-chef i Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste."Der har aldrig været større fokus på it-sikkerhed end nu, og der har aldrig været større bevidsthed om, hvor vigtigt it-sikkerhed er. Det er en helt anden verden end for 10 år siden. Der er medvind på cykelstien," siger Thomas Kristmar.På mandag tiltræder han som såkaldt ‘head of information security incident management operations' i Nordea."Ja, så er vi to, ha ha."Nordea meddeler til Computerworld, at den lange stillingsbetegnelse dækker over, at Thomas Kristmar skal ‘arbejde med udvikling af vores kompetencer inden for håndtering af hændelser (incident management) i forbindelse med informationssikkerhed på forretningssiden. Han vil fokusere på udvikling af processer, retningslinjer, instruktioner mv. for de forskellige typer hændelser.""Det er en superspændende stilling, der blandt andet handler om at lave threat-monitoring, incident-analysis og at inddrage big data. Der er også en del, der handler om intern træning i incident management. Og så selvfølgelig opfølgning på incidents.""Jeg kender jo i sagens natur ikke alle detaljer, da jeg først tiltræder på mandag. Men overordnet handler det om at kunne styre Nordeas hændelses-håndtering på tværs i Norden. Nordea er en stor koncern med heterogen it og har derfor et behov for at kunne styre disse hændelser på tværs. Selskabet har hyret en hel del it-sikkerhedsspecialister på det seneste, så der er fokus på cybersikkerhed i koncernen.""Nordea er jo en stor organisation, og jeg tror, at der er en parallel i arbejdet med at håndtere komplekse organisationer. Incident management - eller hændelseshåndtering - handler om styring for at sikre, at de relevante dele af organisationen arbejder i samme retning, når der indtræffer en hændelse. Når der indtræffer en større hændelse, opstår der ofte en form for tunnelsyn, som gør, at de enkelte dele af en organisation i bedste mening kaster sig over det første problem, der møder dem.""På den måde kan der løbe rigtigt mange mennesker rundt for at slukke deres egen lille brand. Det kan være meget godt, men nogle gange taber man også overblikket. Og her er det en del af jobbet at hjælpe med til, at man i Nordea kan arbejde sammen om at imødegå hændelser.""Jeg tager igen det forbehold, at jeg ikke er tiltrådt endnu,det mange steder er en udfordring i at oparbejde en konsolideret viden om, hvilke it-sikkerhedsmæssige hændelser, der finder sted, og hvilken af dem, der finder sted, der er vigtige og ikke vigtige.""Jeg vil i hvert faldbegynde med at formulere en stor deklaration. Det handler jo først og fremmest om at forstå forretningens behov og at lægge øret til jorden. Jeg har en del erfaring fra tidligere job i at bygge enheder op inden for cybersikkerhed, hændelseshåndtering og krisestyring.""Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, da jeg ikke kender organisationen endnu. Men det er klart, at Nordea som stor spiller i den finansielle sektor har arbejdet med it-sikkerhed i mange år og har et modenheds-niveau."