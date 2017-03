Den danske Uber-chauffør Nicolai lader sig ikke kue af lukning: Fortsætter som undergrunds-chauffør

Den danske Uber-chauffør Nicolai Jørgensen mener, at Ubers lukning åbner porten for et nyt stort undergrundsmarked.

Men her har den etablerede taxi-branche forregnet sig, mener den danske Uber-chauffør og formand for Foreningen for Deløkonomi, Nicolai Jørgensen.Han vurderer, at vi i stedet vil se, at en stor del af både de tidligere Uber-chauffører og tidligere Uber-kunder vil søge over mod et endnu mere ureguleret undergrundsmarked.Nicolai Jørgensen fortæller, at han kommer til at fortsætte som Uber-chauffør frem til tjenestens lukke-dag, men at han allerede nu er aktiv på kørsel-appen Haxi samt på en række Facebook-grupper, hvor folk koordinerer kørsel."Delekørsel forsvinder ikke, fordi Uber forsvinder. Udover Haxi er jeg også aktiv på en række Facebook-grupper med flere tusinde medlemmer. Det, vi ser nu, er, at der opstår et rigtigt undergrundsmarked, hvor folk betaler med MobilePay og kontanter," siger han til Computerworld.Som eksempel nævner Nicolai Jørgensen den ny-oprettede Facebook-gruppe Ridesharing Copenhagen, der dog i skrivende stund blot har omkring 50 medlemmer. Men han hævder, at der herudover også er en lang række lukkede Facebook-grupper, der sammenlagt har tusindvis af medlemmer.Derudover har kørsels-appen Haxi knap 1.000 registrerede chauffører i Danmark.Uber har ifølge officielle tal 2.000 registrerede chauffører i Danmark.Nicolai Jørgensen vurderer dog, at det kun er knap halvdelen af dem, der er aktive på tjenesten.En del af dem bruger - her i blandt Nicolai Jørgensen selv - Uber som en slags bi-job. Nicolai Jørgensens gætter på at 200 til 300 af dem vil få et reelt problem, når Uber indstiller driften i Danmark og en stor del af vil søge med mod alternative kørselstjenester."Jeg gætter på, at cirka halvdelen af dem vil falde fra, mens den anden halvdel vil forsætte med at køre via andre kanaler," siger han.Han forklarer dog, at de alternative tjenester der eksisterer i dag, primært egner sig til ture, der er planlagt i forvejen. Det kan være folk, der har brug for et lift til lufthavnen, til en koncert eller en fest.De mere spontane ture, hvor især unge mennesker har brug for en vogn til en tur i byen, vil formodentligt blive overtaget af taxaer eller busser, s-tog og metro."Det er min oplevelse at mange bruger Uber som et alternativ til at cykle eller offentlig transport. Ikke som et alternativ til en taxa. Unge mennesker kommer ikke til at bruge 70 eller 80 procent af deres ‘gå-i-byen-budget' på at tage en taxa hjem til Hørsholm eller Holte," vurderer han.