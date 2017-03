Stor østeuropæisk taxi-app vil ind på den danske marked efter Ubers afsked: "Vi er på udkig efter danske vogne"

Den estiske taxi-app Taxify forbereder sig på at overtage Ubers rolle på det danske marked. Virksomhedens stifter oplyser, at appen netop nu leder efter partnere i Danmark.

Den estiske app Taxify forbereder sig på et indtog på det danske marked

Den estiske app Taxify, der især i Østeuropa er et fremadstormende alternativ til Uber, arbejder målrettet på at komme ind på det danske marked."Efter at Uber har valgt at forlade Danmark, er Taxify nu på udkig efter vognflåder i Danmark," oplyser medstifter af Taxify, Martin Villig, i en mail til Computerworld.I mailen forklarer Martin Villig, at Taxify tilbyder en langt større fleksibilitet end Uber, fordi tjenesten både samarbejder med traditionelle taxi-virksomheder og private chauffører.Han fremhæver, at Taxify i Ungarn har gode erfaringer med at træde til, når Uber bliver tvunget ud af markedet."Sidste sommer forlod Uber den ungarske hovedstad Budapest på grund af taxireguleringen i byen. Her gik Taxify ind på markedet og overtog en del af Ubers partnere, og er i dag det den førende app på markedet i Ungarn," oplyser Martin Villig.Taxify er stiftet i Estland og dag tilstede i 23 byer i Europa, Afrika og Mexico. Stifter Martin Villig hævder i mailen til Computerworld, at appen tilbyder højere kommision og bedre aftalevilkår for chaufførerne end Uber gør.Udmeldingen fra Taxify kommer umiddelbart efter, at den dansk-norske-app Haxi ligeledes har oplyst til Computerworld, at den ser store muligheder i Danmark, efter Uber har valgt at forlade markedet.Det er ikke første gang, at det kommer frem, at Taxify er interesseret i det danske marked.Så sent som i sommer søgte tjenesten efter chauffører i Aarhus. Dengang oplyste Martin Villig til TV2 Østjylland , at Taxify allerede havde fået henvendelser fra 20 og 30 chauffører, der ønskede at køre for tjenesten.Samtidig slog Taxify-stifteren fast, at tjenesten agtede at overholde dansk lov og altid opfordrer sine chauffører til at betale deres skat. Trods udmeldingerne sidste år er Taxify dog endnu ikke trådt ind på det danske marked.I et interview med Computerworld har direktør for Dansk Taxi Råd Trine Wollenberg oplyst, at branchen hilser konkurrence velkommen fra virksomheder, der ønsker at overholde loven og konkurrere på lige vilkår med resten af branchen.Samtidig er det hendes forhåbning, at tjenester, der ikke spiller efter reglerne, er blevet afskrækkede af Ubers skæbne."Uber har nu i to og et halvt år forsøgt at udfordre taxilovgivningen, og det har de ikke haft held med. Tværtimod efterlader de nu en lang række chauffører, der har fået bødestraf og i nogle tilfælde konfiskeret deres nummerplader. Jeg tror og håber, at det gør indtryk på lignende tjeneste, der overvejer at gå ind på det danske marked," siger Trine Wollenberg.