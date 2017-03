KMD henter ny teknologi-topchef hos ærkerivalen CSC: Har tilbragt næsten hele karrieren hos CSC

Efter at have tilbragt stort set hele karrieren hos CSC, skifter CSC's CTO nu til en tilsvarende stilling hos KMD.

Hans Jayatissa går fra at være CTO i CSC til at blive CTO i KMD.

Hårdt pressede KMD, der i øjeblikket kæmper med utilfredse kunder og svage økonomiske resultater, får nu sat et godt mavestød ind på ærkerivalen CSC.KMD henter nemlig sin nye CTO (på dansk teknologichef) hos CSC.Det er Hans Jayatissa, der også har været CTO hos CSC, der nu får den vigtige post i KMD.Hans Javatissa, der er 48 år, bliver fra 1. maj vice president og CTO i KMD.Han skal ifølge KMD stå i spidsen for opbygningen af en ny enhed, Office of Technology.Jobskiftet er ikke mindst interessant, fordi Hans Jayatissas CV viser, at han nærmest har været smeltet sammen med CSC hele sin karriere.Ifølge LinkedIN begyndte karrieren hos Datacentralen i 1994, hvorefter den har stået på en række forskellige stillinger hos CSC siden 1998.Hans Jayatissas blev CTO i CSC Scandihealth i 2010 og siden i CSC Nordic i 2013, før han altså nu skal være CTO i KMD."KMD er i gang med en spændende rejse, som jeg glæder mig til at blive en del af. Selvom vi er langt med digitalisering i Danmark og et af de førende lande i verden på offentlig digitalisering, så kan Europa fortsat godt lære en del af USA. Mange af de teknologiske tendenser og den disruption, som digitalisering kan skabe i såvel offentlige organisationer som private virksomheder, opstår i USA," udtaler Hans Jayatissas i en pressemeddelelse."Noget af det, jeg gerne vil bidrage med i KMD, er, at vi får kigget på om, der er trends og tendenser fra USA, som vi med fordel hurtigere kan implementere i KMD," lyder det videre.Ifølge KMD skal den nye enhed "samle de eksisterende teknologifunktioner, der har været fordelt rundt omkring i udviklingshuset i KMD."Hans Jayatissa er uddannet i datalogi og matematik fra Aarhus Universitet i 1994. Han har en MBA fra Henley Business School.Det er en virksomhed i krise, den nye CTO tiltræder hos.Her tænkes ikke bare på de utilfredse KMD-kunder, der i øjeblikket presser it-giganten.2016 blev heller ikke blev noget godt år for KMD i økonomisk forstand, viste årsregnskabet for nylig.Her var KMD's driftsindtjening før afskrivninger (EBITDA) faldet fra 933,6 millioner kroner i 2015 til 661,7 millioner kroner.Det er et fald på mere end 29 procent.Samtidig fik KMD et underskud på hele 238 millioner kroner.