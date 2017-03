Cisco på trapperne med splinternyt styresystem: Kommer til at hedde 'Lindt'

Cisco er på trapperne med et nyt styresystem, som meget vel kan komme til at udfordre selskabets egen kerneforretning.

Cisco er i fuld gang med at bygge et helt nyt netværks-styresystem, som står til at få alvorlige konsekvenser på selskabets nuværende forretning.Planen er nemlig at udbyde det nye styresystem til netværks-udstyr, hvilket ifølge Cisco vil ramme direkte ind i selskabets nuværende netværks-forretning.Det skriver den amerikanske avis The Information.Det nye styresystem - der angiveligt kommer til at hedde ‘Lindt' - skal gøre det muligt for kunderne at afvikle netværks-baserede features, selv om de ikke er i besiddelse af det high-end hardware, som Cisco i dag tjener en del af sine penge på at sælge.Istedet skal softwaren gøre det muligt at kunne anvende avancerede features, selv om netværket beståår af gamle og/eller billige Cisco-switche og -routere, som kører på gamle chip fra eksempelvis Broadcom.Beslutningen om at udvikle det nye styresystem er blevet truffet, fordi Cisco angiveligt vil forhindre konkurrererende netværks-producenter som Juniper Networlds og Arista Networks i at få fodfæste på dette marked.Begge disse selskaber har software på hylderne, som gør det muligt at køre såkaldt ‘white box hardware' - altså hvilken som helst hardware fra unavngivne og prisbillige producenter.Det ligger i kortene, at det kommende Lindt-styresystem kan ramme Ciscos indtjening, hvis selskabets kunder fremover vælge at anvende softwaren og indkøbe billig ‘white box hardware' fremfor Ciscos dyrere alternativer.Cisco har i et stykke tid bevæget sig over mod software-området og betragter sig selv som verdens femtestørste softwareselskab og har blandt andet en stor forretning inden for internet of thing og applikations-udvikling.