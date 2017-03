KMD skal levere stort it-system til Skat trods krav om kæmpe-erstatning: Var markant billigere end øvrige leverandører

KMD skal levere stort it-system til Skat. KMD bød langt under både udbudsprisen og de øvrige store leverandørers pris på opgaven.

98 millioner kroner. Så lidt lød KMD's pris til Skat på for drift, support, vedligehold og videreudvikling af it-systemet Skattekontoen, skriver it-mediet Version 2.Det er en væsentligt lavere pris end den, som de øvrige it-leverandører krævede for opgaven.Således lød CSC's pris på 204 millioner kroner, mens NNIT havde opgjort opgaven til 178 millioner kroner. Netcompanys pris lød på 145 millioner kroner.Selv havde Skat sat udbudsprisen til 240 millioner kroner. KMD bød altså væsentligt under de priser, som alle øvrige spillere i markedet forestillede sig, at opgaven ville koste.Ifølge Version 2 peger Skat selv på, at KMD's pris er så meget lavere, fordi selskabet anvender en eksisterende infrastruktur-platform.Professor Pernille Kræmmergaard fra Aalborg Universitet siger til sitet, at hun undrer sig."Jeg bemærker at KMD vinder til en pris, der er væsentligt under udbudsprisen. Det kan godt få mig til at stille spørgsmål om der kan leveres i den rette kvalitet i overensstemmelse med udbudsmaterialet til en så markant lavere pris," siger hun til Version 2.Det vakte da også nogen opsigt, da KMD vandt ordren på Skattekontoen, som skal håndtere ind- og udbetalinger til virksomheder for et meget stort, årligt beløb.Det skyldes, at Skat samtidig er i gang med trække KMD i retten i et opgør om det kuldsejlede EFI-projekt.Her har Skat og regeringen krævet, at KMD tilbagebetaler knap 700 millioner kroner.Også ATP kræver et stort beløb tilbagebetalt af KMD i erstatning for den fejlramte levering af løsningen Social Pension.