Prøvekørt: Smart docking-funktion i Samsung Galaxy S8 er overbevisende: Smartphone bliver - næsten - en computer

Samsung Galaxy S8 kan sammen med en dockingstation, skærm og tastatur omdannes til en Android-baseret computer. Løsningen er overraskende velfungerende

Samsung har lanceret sin nyeste smartphone, Galaxy S8 og den lidt større S8+.De er begge nogle af dette års mest ventede Android-telefoner, og lanceringen afslørede et nyt smartphone-design med en ny skærm, der næsten dækker hele fronten, og markedets potentielt hurtigste processor.Men Samsung S8 og S8+ har også en ekstra funktion kaldet DeX. DeX står for Desktop eXperience og omdanner S8-telefonen til en desktop-computer baseret på Android.Det kræver kun en skærm, mus, tastatur og en dockingstation fra Samsung.Når du isætter S8-telefonen i dockingstationen, tændes monitoren automatisk, og du mødes af et Windows eller Chromebook-lignende miljø med ikoner, en startmenu, task-bar og statusikoner i højre hjørne.Trykker du på et ikon åbnes applikationen, som var det i Windows eller MacOS, men forskellen er, at det er Android-apps, der nu fungerer i et vindue-baseret miljø.Nogle apps såsom Office 365, Samsungs egne apps samt Adobe-programmer som Lightroom for Android skulle være optimeret til DeX, men alle apps kan åbnes og benyttes uden de store problemer, forklarer Samsung.Du kan maksimere og minimere apps, have flere åbne op en gang, og flere at de mest almindelige Windows-genveje fungerer såsom ctrl+c og ctrl+v.Selve docken har en USB C-port til opladning, to almindelige USB-porte til mus og tastatur, Ethernetport samt en HDMI-port.Docken burde kunne understøtte helt op til 4K-opløsning, og på den mere almindelige 1080p-skærm var billedet flot, og både apps og billeder vist uden problemer eller hakken i animationerne.Desværre har DeX-funktionen tilsyneladende ingen hukommelse tilknyttet, så tager du telefonen ud af docken og efterfølgende i igen, skal du igen åbne alle apps.DeX bygger på Android, og kan derfor kun afvikle Android-apps, men da blandt andet Office 365 er optimeret til DeX, føltes det som at sidde ved en almindelig computer.Og har du brug for Windows og Windows-baserede programmer, er det også muligt på den tynde telefon.Via virtualiseringssoftware og et partnerskab med VMware, Citrix og Amazon er det muligt at køre fuldt virtualiserede Windows-miljøer på din Samsung-telefon enten i fuldt billede eller som et vindue ved siden af dine Android-apps.Du kan dog ikke kopiere fra det ene miljø til det andet.Ved demobordet oplevede vi virtualisering af Windows 8, og på grund af det indbyggede ethernet-stik var forbindelsen stabil nok til, at det hele føltes som at sidde ved en almindelig Windows-computer. 3D-modellen i AutoDesk var i hvert fald uden hakken i lakken.Under vores korte møde med DeX, var vi imponeret over, hvor godt det fungerede, om end vi stadig ikke er sikre på, hvem funktionen retter sig imod.Som forbruger skal du nu have en skærm, mus og tastatur til at stå frit fremme i lejligheden, og køber man sig så ikke en bærbar computer i stedet?Ligeledes kunne man se fordelen ved DeX i virksomheder, der nu kan købe en S8-smartphone og benytte den som en thin-klient til Windows, men det kræver et virtualiserings-setop.En almindelig bærbar computer vil unægteligt være endnu mere mobil end en smartphone plus en dockingstation. Man kan håbe på, at Samsung bygger en bærbar-skal i stil med HP's Mobile Docking-lap til sin HP Elite X3.Sidder virksomhedens ansatte hovedsageligt i Office-pakken, kan DeX måske være en spændende løsning.Dog vil vi sige, at det er en af de bedste "smartphone-til-PC"-løsninger, som vi har prøvet. Løsningen føles langt mere færdigbagt og gennemført - og brugbar - en Microsofts Continuum, der siden sidste år har lovet lignende funktioner.