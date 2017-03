Hundredvis af indlæg: Computerworlds-læserne i vild debat om Uber

Er det rimeligt at Uber nu må forlade Danmark? Computerworlds læsere er ikke ligefrem enige om spørgsmålet, viser en gennemgang af de seneste dages heftige debat.

Ubers beslutning om at forlade det danske marked har startet en vild debat hos Computerworlds læsere, der gennem de seneste par dage har publiceret knap 200 debatindlæg om sagen.Den amerikanske tjeneste begrunder sit danske exit med, at den nye taxilov gør det umuligt for Uber at fortsætte sin virksomhed i Danmark på et lovligt grundlag.Et argument som Computerworld-læseren Torben Sierbak dog undrer sig over."Undskyld mig lige et øjeblik. Krav om taxameter (af en eller anden slags), sædeføler og skilt var altså også en del af den gamle lovgivning," skriver han.Torben Sierbak påpeger dermed, at Ubers argument kan virke mærkværdigt i og med, at den nye lovgivning blot fastholder krav fra den gamle lovgivning om, at alle taxier skal være udstyret med et taxameter, sædefølere og et skilt på taget.Han får ikke overraskende opbakning fra Søren H. Nicolaisen, der er formand for foreningen Taxaførere i Danmark."Der er intet nyt i den ny taxilov, der gør det vanskeligere for Uber, snarere tværtimod. Det bliver langt lettere at etablere nye kørselskontorer når den ny taxilov træder i kraft," lyder det fra ham.Omvendt har kritikere af taxiloven længe fastholdt, at de mener, at kravet om et klassisk taaimeter og sædefølere er blevet gjort overflødige af den teknologiske udvikling, der betyder, at de fleste af os er udstyret med smartphones, som er i stand til at registrere en taxatur.Flere læser påpeger da også, at taxibranchen må forberede sig på at blive ramt af endnu større teknologiske forandringer de kommende år."Som verden ser ud lige nu med den teknologiske udvikling så er der for mig ingen tvivl om at der indenfor en overskuelig årrække kommer selvkørende taxaer.Uber har investeret massivt i selvkørende teknologi. Tænk sig at have x-antal selvkørende biler med et system, som automatisk sender den nærmeste taxa uden at tænke på hvilken vogn som har haft flest ture osv. (...) mit gæt er at om 10 år, så er der nok ikke mange tilbage med jobtitlen "taxa-chauffør," "skriver Computerworld-debattøren ‘hmadsen'.Flere læsere frygter også, at Ubers farvel betyder, at der kommer til at mangle konkurrence på taxi-markedet.Her lyder det eksempelvis fra Computerworld-debattøren Bo Finn."Jeg har aldrig brugt Uber, men jeg finder det grotesk, at man tvinger dem til at lukke ned. Det er det samme som at give de urimeligt dyre taxaer frit spil. Det er på alle måder også et tilbageskridt for udvikling af teknologi. Ret beset vil jeg selv have lov til at bestemme, hvem der skal transporterer mig og om det skal kost lidt eller meget".En lignende melding kommer fra Mattias Bennike, der dog samtidig understreger, at han ikke nærer stor sympati for Uber, der gennem den seneste tid har været involveret i flere kontroversielle sager."Jeg kan ikke sige, at jeg er ked af at Uber mister indtjening, da de gentagne gange har bevist at firmaet og ledelsen er bundråddent. Dog er jeg meget ked af, at man mister den lille smule konkurrence, der findes på taxi-markedet (...) bussen er nu igen det eneste alternativ til taxi."Den danske taxibranche har gentagne gange oplyst, at den byder konkurrence velkomme.Men den har samtidig slået fast, at den mener at konkurrencen mod Uber har været på ulige vilkår, fordi Uber ikke har levet op til de samme krav som den etablerede branche.Eksempelvis har taxibranchen anklaget Uber-chaufførerne for ikke at betale skat.Her påpeger Per Henrik Højland Larsen, at chauffører langt fra er den eneste faggruppe, hvor der findes folk, der snyder i skat.I stedet opfordrer han til, at man fokuserer på at få skruet et system sammen, der kommer skatte-unddragelse til livs."Det her forsvinder ikke fordi Uber forsvinder. Det ville være lettere at komme remoulade tilbage i tuben.Skatteunddragelse bliver forhåbentlig aldrig acceptabelt, men 'sort' vil altid forekomme. I hvert fald hvis fordelen er stor nok. Min erfaring har lært mig at taxachauffører, håndværkere og alle andre faggrupper dyrker det med fornøjelse. Og så brokker de sig, hvis det lige rammer dem.Der er så megen ledig kapacitet i form af bilsæder og nu er der en mulighed for at ejeren af sæderne kan komme i kontakt med interesserede kunder. Det giver næsten sig selv ikke? Det vil blive udnyttet. Det er kun et spørgsmål om, hvordan man skruer et system sammen, så der betales skat af indtægterne," skriver han.