Microsoft-boss erkender: Vi mangler standarder til at flytte data i skyen

Interview: Cloud-æraen er over os, og alt lyder til at blive fantastisk. Men hvorfor er det så bøvlet at flytte applikationer og data fra den ene it-virksomheds cloud og over til den næste sky? Se her hvad Microsofts cloud-chef, Brad Andersson, mener om det.

Op mod 2.500 it- og forretningsfolk fra 17 lande er i disse dage trommet sammen i Bella Center i København for at høre Microsoft fortælle om alle herlighederne i selskabets Azure-cloud.Efter 10 år med cloud computing er det åbenbart stadig nødvendigt at omvende de vantro, der halvstædigt fastholder, at de får den bedste ydelse på eget jern hjemme i kælderen.Microsoft Tech Sumnmit-konferencen åbner i hvert fald i den store foredragshal med en video af folk, der endelig har set lyset og nu er "fri til innovation", som de siger i videoen.På scenen er også Brad Anderson, der er vice president i Microsoft. Han fortæller, at han selv har set lyset, efter han i 25 år har beskæftiget sig med at installere og sælge software til kontorcomputere."Vi står alle midt i forandringstider. Alle de it-direktører, jeg har lige har talt med i London og Amsterdam her i Europa, fortæller mig, at de har silo-udfordringer med deres eksisterende infrastruktur. Det kan vi hjælpe med at løse i skyen," siger Brad Anderson fra Bella Center-scenen.Herefter fortæller han om de 38 Azure-cloudcentre, som er skudt op i hele verden i de seneste år. Om hvor automatiserede apps fremover bliver, og hvordan kunstig intelligens kan hjælpe enhver forretning med at blive smartere."Vi ved godt, at I her i Europa har lovgivning, der gør cloud computing en anelse mere kompleks, men det tager vi selvfølgelig hånd om. EU-persondataforordningen er en slags-udfordring hos Microsoft, som vi har afsat mange ressourcer på at fikse," lyder det fra fra Brad Anderson.Y2K-udfordringen kan du læse mere om her:Computerworld møder efterfølgende Brad Anderson for at høre mere om den kommende hybride cloud-æra, som alle it-giganterne taler om. Og som efter sigende vil gøre alting meget nemmere i fremtiden."Det kan du sige, men det ligger nok i den menneskelige natur at vende sig mod forandringer. Vi har set det, da vi skiftede fra mainframes til client-server-tiden og senere med web-apps. Nu er cloud det, som vi mener, at folk skal læne sig imod," forklarer Brad Anderson."Fordi skyen giver så meget mere frihed, når et selskab som Microsoft tager sig af deres infrastruktur og leverer de apps, som de efterspørger. Alle vil jo gerne have fleksibilitet, og det giver skyen dem.""Vores strategi er, at folk kan flytte deres data og apps, som det passer dem. Der kan godt være nogle mindre omkostninger i den forbindelse, men det er som sagt mindre omkostninger, når man tænker på den fleksibilitet, som skyen giver dem.""Det er lidt af en udfordring. For de forskellige cloud-leverandører har forskellige proprietære API'er og services , hvilket svarer lidt til, at du skal beslutte dig for, om du skriver en applikation til Windows eller Linux. Så når du bygger en cloud-applikation, skal du træffe et valg om, hvilken sky du vil være i."Nogle ustrukturerede data kan du bare flytte. Andre data er optimeret til en specifik cloud, som er sværere at flytte. Jeg tror, at der altid vil være vanskeligheder ved at flytte rundt mellem de forskellige skyer," forklarer Brad Anderson."Nej, kunderne vil ikke have kompleksitet.""Det kræver, at der bliver etableret standarder på tværs af alle cloud-leverandørerne. Det kunne absolut godt ske i fremtiden, men cloud-æraen er lige begyndt, og med tiden kommer der standarder i alle industrier.""Det skulle så være alle cloud-leverandører, der gik sammen og udarbejdede standarder. Det vil tage flere år, og lige nu sker der mig bekendt ikke så meget på området. Vi vil gerne være med til det standard-arbejde," siger Brad Anderson."Jeg tror, at vi skal undersøge, hvad de førende cloud-leverandører gør på området."