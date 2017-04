Dansk Supermarked: Sådan skal kundedata og nye koncepter hjælpe os i kampen mod Amazon

Toke Lund er digital-chef for Dansk Supermarked og talte tirsdag formiddag på Computerworld Summit 2017 Foto: Lars Jacobsen

Nethandel og konkurrence fra Amazon betyder, at Dansk Supermarked satser på nye forretningskoncepter og øget dataindsamling.

"Vi er i og for sig ligeglade med, hvor du bor og hvad du hedder. Det der er interessant for os er din indkøbsadfærd og din prisfølsomhed."

Dansk Supermarked står bag Bilka, Føtex og Netto, og koncernens mange hundrede fysiske butikker er en helt afgørende fordel i kampen mod Amazon, lyder det fra Toke Lund.

"Jeg tror Amazon kigger på andre europæiske markeder før Danmark, men når de kommer bliver det en kæmpe trussel. Og i min optik er det et spørgsmål om tid."

Amazon er uofficiel data-verdensmester

Den uofficielle verdensmester i at udnytte af kundedata er dog formodentligt amerikanske Amazon.



Den amerikanske gigant har gennem de seneste årtier høstet værdifulde data om sine kunders indkøbsvaner, og er dermed blevet i stand til med stadig større præcision at tilbyde kunderne målrettede købsanbefalinger.







