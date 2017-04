Microsoft: Azure kan overtage vigtige dele af Windows med tiden

Microsoft har med sin Azure-cloud sat sigtelinjen efter, at skyen skal blive selskabets største produkt. Læs her, hvordan det fremover kan påvirke Windows-styresystemet.

"Hybride clouds er blevet virkeligheden, og sådan forbliver det at være i minimum et årti mere" Brad Andersen, vice president, Microsoft

"Windows 10 kan sagtens blive tyndere med skyen"

Microsofts flagskibsprodukt hed engang Windows. Sådan er det ikke længere.I stedet har it-giganten i de seneste års tid travlt med at få skubbet sin Azure-sky udover rampen med løfter om lettere datahåndtering, smartere app-afvikling og ikke mindst mere topsikker fil-opbevaring.Cloud-tiden er over os, og Microsoft anser ikke længere Apple, Google og IBM som sine hovedkonkurrenter. Det er i stedet Amazon Web Services, som skal besejres.Den udlægning nikker Microsofts corporate vice president Brad Anderson smilende til, da Computerworld møder ham på it-gigantens Tech Summit-konference i Bella Center i det sydlige København."Hybride clouds er blevet virkeligheden, og sådan forbliver det at være i minimum et årti mere," forklarer Brad Anderson til Computerworld og lyder dermed som et ekko fra en anden it-kæmpe, VMware, som har præcis samme budskab.Det kan du læse mere om her:Brad Anderson holder sig ikke tilbage med at forklare, at folk først får det optimale ud af skyen, når de får rullet intelligente apps ud, som Microsoft pudsigt nok er leveringsdygtig i.Selskabet har da også for længst sendt en anden storsællert, Officepakken, op i skyen med Office365.Brad Anderson forklarer, at vejen mod de intelligente apps blandt andet er broloagt af værktøjer som Power BI og opkøbet af multi-app-byggerselskab Xamarin, som du kan læse mere om her:Azure Marketplace er et andet tiltag, der skal styrke Microsoft i skyen, da markedspladsen er en form for software-as-a-service app store for (Azure) cloud-brugere.Men hvad så med Windows til den almindelige bruger, når nu alt rykker mod skyen. Behøver det stadig at være et fuldfedt styresystem?"Vi tænker, at skyen er en forlængelse af Windows-systemet. Det betyder eksempelvis, at alle ens indstillinger eller data kan gemmes i skyen, så ens computer-enhed bliver nemmere at udskifte uden at miste noget," forklarer Brad Anderson og fortsætter:"Så hvis jeg har min profil og alle mine data i skyen, og jeg mister min pc eller anden computer-enhed, kan jeg skaffe en ny enhed, logge på og så er alle mine data der igen som på en mobiltelefon. På den måde kan du sige, at Windows 10 er en gigantisk mobil-enhed," siger han.Brad Anderson understreger, at hele formålet med at give Windows 10 gratis væk ved lanceringen var, at brugerne kunne få et system, der altid ville følge dem - og deres data og brugerindstillinger."Windows 10 kan sagtens blive tyndere med skyen. For der er masser af ting, vi kan gøre som eksempelvis at sende apps ind i en app-store, lade vores teknikere tilpasse disse apps med hensyn til sikkerhed, batteriforbrug og andet, hvorefter apps ryger ud til kunden. Det vil gøre apps mindre afhængige af Windows," fortæller Microsofts corporate vice president.Han forklarer, at der med skyen er to megatrends i spil: Centraliseret computing og modstykket; distribueret computing.Den centraliserede computing-tilgang betyder, at en cloud nærmest får samme funktion som en mainframe havde før i tiden, hvor images bliver skubbet ud til mere eller mindre tynde klienter.Den distribuerede computing betyder modsat, at app-koden bliver afviklet på den enkelte enhed."Jeg vil hellere have en funktionsrig applikation kørende på min smartphone end lade applikationen blive afviklet i et datacenter et sted, hvorefter imaget bliver skudt ud til min smartphone. Vi anser distribueret computing som nutidens og fremtidens trend, hvor man bygger," lyder det fra Brad Anderson.