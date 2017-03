Nyt it-fag på vej på skemaet i folkeskolen: Men hvad skal faget indeholde? Giv dit besyv med her

ComputerViews: Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har udpeget 14 it-folk, som skal komme med bud på, hvad et helt nyt it-fag i folkeskolen skal indeholde. Hvad mener du, der er behov for?

Rådgivningsgruppen - Asger Alstrup Palm, managing partner, Area9 Innovation, CTO Area9 Group.



- Tashia Vera Dam, VP Product, Lix Technologies



- Anders Hvid, CEO og medstifter af Dare disrupt.



- Tim Frank Andersen, partner og bestyrelsesformand, In2media.



- Esben Østergaard, CTO, Universal Robots i Odense.



- Sara Naseri, forsker ved Stanford University School of Medicine.



- Helle Rootzén, professor i læringsteknologi og digitalisering på DTU Compute og leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology.



- Ole Sejer Iversen, professor ved Informationsvidenskab, Århus Universitet.



- Stephen Alstrup, professor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet.



- Mikala Hansbøl, Ph.d., docent og faglig leder af FoU-miljøet Digitale læringsressourcer, Metropol.



- Jesper Balslev, lektor på Københavns Erhvervsakademi, ph.d. stipendiat ved RUC.



- Trond Ingebretsen, direktør, Senter for IKT i Utdanningen, Norge.



- Stefan Plenge, CEO, nemlig.com.



- Mikkel Marfeldt, director of research partnerships, Labster.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil indføre et helt nyt fag i folkeskolen.Det kommer til at hedde ‘Teknologiforståelse,' og det er ambitionen, at faget skal give eleverne indsigt i it, som det hedder - det vil sige en grundlæggende forståelse for både programmering, i digitale værktøjer og lignende."Folkeskolen skal ikke uddanne brugere af it. Folkeskolen skal uddanne skabere og analytikere med it, der hvor det giver fagligt mening. I det hele taget skal vi ruste børn, unge og voksne til bedre at udnytte potentialerne ved digitalisering og styre uden om blindgyderne," lyder det fra ministeren i en udsendt meddelelse, som du finder her. Der er dermed lagt op til, at dette nye fag bliver det it-fag, som længe fra mange sider er blevet efterlyst som en grundlæggende mangel i folkeskolen i en tid, hvor de digitale dagsordener vælter ind over både erhvervsliv og samfund.Der er lagt op til, at der kun bliver tale om et et-årigt valgfag i folkeskolens overbygning - som endda i første omgang kun skal køre som et forsøgsprojekt fra 2017 til 2020, hvorefter det skal evalueres og dernæst indlemmes som fast valgfag.It bliver på brugerniveau selvfølgelig allerede anvendt i folkeskolen i stor stil. Det er en selvfølge, da stort set alle folkeskolens elever er vokset op med en smarthphone eller en computer i hånden.Problemet er selvfølgelig, at man ikke nødvendigvis er i stand til at kunne skabe noget værdifuldt, fordi man er god til at navigere rundt på en iPad eller en smartphone.Det kræver et andet tankesæt med en anden vinkel.Gennem de senere år har fraværet af konkrete initiativer samt det åbenlyse behov givet rigeligt med plads til græsrodsinitiativer som Coding Class, der er et samarbejde mellem virksomheder som SAP, Microsoft, NNIT, Jobindex, It-Branchen, Vejle og Københavns Kommuner samt Styrelsen for IT- og læring.Her er det sammen den frivillige forening Coding Pirates og formand Martin Exner lykkedes at etablere en række forsøg med it i undervisningen i udvalgte klasser.Martin Exner modtog for et par uger siden IT-Prisen 2017 for sit arbejde med foreningen.Merethe Riisager har flere gange peget på, at hendes vision er, at folkeskolen skal uddanne danskerne til kunne skabe og udvikle med teknologi og it.Det kræver, at folkeskolen giver de eleverne værktøjer og viden nok til at de er i stand til at analysere, navigere og udnytte de digitale muligheder i en kompleks verden.Merete Riisager har nu udpeget en rådgivningsgruppe på 14 personer til at komme med input til, hvad faget ‘Teknologiforståelse' konkret skal indeholde.Rådgivningsgruppen skal fungere indtil udgangen af 2018, og du kan se listen over medlemmerne her til højre.Hvad mener du er det vigtigste, som faget ‘Teknologiforståelse' bør indeholde? Er det programmering, arkitektur, procesforståelse eller noget helt andet.Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.