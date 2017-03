Forsvarets store it-projekt til bedre tidsstyring er selv løbet over tid

Et projekt hos Forsvaret til 54 millioner kroner for opnåelse af bedre tidsstyring er selv løbet over tid. Nu sås der tvivl om projektets fremtid.

To statslige it-projekter får de røde advarselslamper til at blinke.Lamperne er tændt i den halvårlige rapport, som Statens It-projektråd har udsendt som statusoversigt over alle statens it-projekter til en værdi af 10 millioner kroner eller mere.Den ene røde lampe omhandler Skats eKapital-projekt til knap 48 millioner kroner. Projektet glippede i efteråret at nå et testforløb, og siden er det løbet ind i yderligere forsinkelser grundet kontraktudløb i efteråret 2016.Den anden røde lampe og Forsvarsministeriets Projekt Tidsstyring, der noget ironisk er forsinket, fremgår det af rapporten fra Statens It-projektråd.Projekt Tidsstyring er sat i søen for at opnå effektivisering gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger indenfor arbejdstidsregistrering.Der har været skubbet på for, at Projekt Tidsstyring kunne nå at blive rullet ud om en god måneds tid.Styregruppen har dog vurderet, at en forhastet udrulning vil medføre for store fejl, så den plan er blevet droppet."I stedet har projektet valgt at bruge den kommende tid på at analysere mulige scenarier for projektets videre fremdrift. Den ene mulighed er at fortsætte projektet med en forsinkelse i forhold til den nuværende tidsplan på omkring 6-7 måneder og evt. en reduktion i scope. Den anden mulighed baseres på en større forretningsinddragelse og et potentielt ændret scope," lyder det i It-projektrådets rapport.Det er den uafklarede situation omkring projektets størrelse og styring, der udløser den røde advarselslampe.Tidsstyringsprojektet en værdi af 54 millioner kroner vurderes til enten at blive forsinket eller ende i vasken.Udover de to røde projekter har staten ifølge It-projektrådet i dag seks gule projektet, som altså er i farezonen for at skride enten på tid eller penge.Det drejer sig om NemVirksomhed (Skat), HR-projektet (Moderniseringsstyrelsen), RejsUd (Moderniseringsstyrelsen), Implementering af EU fiskerireform i Danmark (NaturErhvervstyrelsen), Fællesstatsligt Budgetsystem (Moderniseringsstyrelsen) og Grunddataprogrammet (Digitaliseringsstyrelsen).13 projekter har grønstempler og kører dermed på skinner, mens seks projekter endnu ikke er blevet farvekategoriseret.Du kan selv læse It-projektrådets rapport her